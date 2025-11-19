中共對日複製恐嚇手法 郭國文：欺善怕惡本質不敢回應川普

照片來源：郭國文國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，引發中國不滿並祭出各種抵制手段。民進黨立委郭國文今（19）日表示，台灣與日本作為「命運共同體」，此次事件讓兩國的安全連動更加緊密；他強調，中共對台灣長期採取的文攻武嚇，如今正被完整複製到日本，日本社會正面臨台灣早已熟悉的威脅模式。

郭國文指出，台日作為命運共同體，因為高市首相一句「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」，這個牽連變得更加緊密。他說，台灣早就習慣中共的文攻武嚇，而一模一樣的手段，中共正在對日本上演中。

郭國文指出，其實高市這番言論，早在她在二次競選自民黨總裁時就發表過，立場始終一致的她，對於這樣的態度從未動搖過，更讓日本對於挺台的戰略從模糊走向清晰。他表示，台灣的民眾都很清楚，中共威嚇的手段有禁止台灣農產品進口、限制中國遊客來台、共機與共艦干擾、逼迫台灣藝人表態效忠中國。

郭國文說，對比目前中共對日本的措施，台灣人特別熟悉，不只大規模限制赴日旅遊、威脅祭出經濟報復，今天又看到即將在中國舉辦演唱會的日本藝人也表態支持一個中國原則。

郭國文說，其實這一切都凸顯中共欺善怕惡的本質，可以看到當美國總統川普提出「若中國入侵台灣，美國將轟炸北京」時，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應。他強調，只有鄰近中國的台灣與日本，在此時面臨同樣的命運。

郭國文說，他想告訴所有的日本朋友，台灣絕對是最常跟中共交手的國家，而當對中共低頭、妥協，換來的只會是變本加厲。他表示，日本政府與閣員則多次展現同樣堅定的立場，大家開始意識到，當過度依賴中國市場時，則會被一個獨裁政府制約，而影響到國家主權與自由。

郭國文說，只有向中共展現維持和平的決心，才是鞏固區域安全的方法，因此不只支持高市首相的路線，更謝謝高市首相堅定守護台海安全。

照片來源：郭國文粉專

