中共對日「複合式」施壓 國安局：凸顯「臺灣有事」非僅日中雙邊爭議
〔記者羅添斌／台北報導〕日本首相高市早苗近期重申「台灣有事即日本有事」立場引起中國不滿，除駐日外交官以「斬首」威脅外，也大動作採取暫停日本水產輸入、在黃海實彈射擊等手段。國安局在最新的報告中指出，中共展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「臺灣有事」並非僅為日「中」雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定。
立法院外交國防委員會24日(週一)邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。
國安局在已送交立法院的報告中指出，外交方面，中共外交部、國臺辦、國防部等部門，發表恫嚇言論，並取消原訂11月下旬日、韓、「中」文化部長會議；輿論方面，透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事；經貿方面，發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流活動，以及中止重啟日本水產品進口；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚臺 12 浬內例行活動，以及在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。
國安局表示，「七大工業國集團」 (G7)外長11月12日發表聯合聲明，強調臺海和穩重要性，反對任何片面改變現狀企圖。美國國務院11月20日表示，對美日同盟的承諾堅定不移，無論在臺海、東海、南海，美國均堅決反對片面改變現狀企圖，包括武力或脅迫手段。美國駐日本大使葛拉斯(George Glass)除批評中共對日經濟脅迫外，亦數度強調美日同盟穩固，將續與日方共維臺海及區域和穩。美軍11月17 日更與自衛隊在東海及沖繩周邊空域舉行聯訓， 美、日派遣F-35A戰機、B-1B轟炸機等先進軍機近 30 架，規模較以往擴大，展現美日同盟聯合作戰及嚇阻能量。
國安局評估認為日、「中」矛盾短期難調和。日、「中」關係陷入「各述立場」僵局，雙方對立氛圍明顯，短期不易轉圜。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。 中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化， 以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
國安局研判高市推動安保改革以強化嚇阻能量。高市內閣強化安保能量，置重與美國安全協作：一方面，加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在；另一方面， 以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳大利亞協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防 衛網絡，強化嚇阻能力。
國安局指出，國際體認臺海和穩重要性。中共不滿日本首相國會答詢內容，展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「臺灣有事」並非僅為日「中」雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定。國際社會已更加警覺中共擴權 威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保臺海和平穩定」、「維護自由開放印太」之重要性。
