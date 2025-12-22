中共對臺策略的運作變化

示意圖：Getty Images

李華球 / 中華戰略暨兵棋研究協會研究員

2021年，朱立倫當選國民黨主席，習近平的賀電提到「統一」二字。當時習近平說要「為國家謀統一」，而這次鄭麗文的賀電則表明「推進國家統一」。我們認為，「謀」是還不成熟、還在醞釀、還在構思如何做的思維概念；而「推進」則是有了明確的路徑、目標和方向，開始準備要動作。

承上可知，中共對臺策略正在隨形勢與態勢的轉化，朝積極、主動、先制出手，冀求能夠有效、務實處理民進黨倚美謀獨，和日推獨，如此，方能由美日扼制民進黨由外而內的謀獨、推獨動作。

本文從三個面向來探討中共對臺策略的運作，從中尋求其運作之變化，做為我方因應之參考。期待對越益複雜與詭譎的兩岸關係，有一些助益，乃為寫作本文之目的。

一、 促統、反獨、制獨，均由被動轉為主動

北京長年受困於民進黨的臺獨伎倆，特別是賴清德上臺至今這一年多的時間，北京飽嚐了忽冷忽熱，忽硬忽軟，忽實忽虛的臺獨一系列攻勢。久經戰場之後，逐漸從中理出頭緒，也找到出擊與收手的方法與動作，刻正推出漸進、務實、有效的打擊、抑制、轉化動作與因應方式。

其動作與策略均由原先被動促統、反獨、制獨，轉化主動攻勢之後，不再跟著民進黨和賴清德打轉，而是反躬出擊，採先制攻擊與封鎖並重。將臺獨引動而起的氛圍，在初始階段就斷然切除，不讓獨風飄揚，有效制止獨氣散發，防杜於未然。

另外，對於始終徘徊於外的勢力，亦一改防堵被動之勢，採取內外突穿切斷之力，先切內部獨氣，俟氣消漸止之勢，再快速將外部獨力封斷，內消獨氣，外封獨力，雙向並進，有效斷獨斷力之勢，奏然完封稱效。

二、創新與變革趨勢：主動優於被動；攻勢先於防衛

中共對臺研究的變化與轉化，已先掌握臺灣內部動態，再由大陸方面研析，釐清目標方向與策略定位之後。展開主動掌握動態變化，攻勢出擊先於防衛固守的轉化，在變化與轉化間，找到變化的因，尋覓轉化的果。

因果具象之下，釐清因的為何，找到果的理由，將為何拆解之後，顯現其根本性與必然性的二元因果關係，即從因找源頭與原由；從果理出三個W－What（什麼）、Why（為何）、How（如何）由此，不只看見臺灣問題的表面，更能看見問題的核心。

中共改變主被動態度與攻防態勢，態度主在主動發掘敵情，調製具體可行作戰構想；態勢上轉守為攻，攻心為上，攻城為下。採攻心持久，武力為次的心理重於物理，智慧、計謀動搖心志，使其歸順而來；武力攻城，將留後患，恐使之叛變降敵。

三、臺灣是主體，大陸是控臺，外部是載具

大陸近幾年來，與民進黨政府、美國、日本、歐盟等國家，一連串的爭鬥、較勁、對抗下，發展出一套諸如：大衛伊斯頓(David Easton)的系統論，經由輸入(Input)、轉換(Conversion)、輸出(Ouput)的過程，三向循環成一條回饋鏈(Feedback)，而這一套主體＋控臺＋載具的三方互動、互賴立體運作，即是既聯合、又分裂、三面處理的運作過程的總合。

經由這套系統運作過程之後，大陸對臺政策，已由傳統的所謂「養、套、殺」進階到系統化與科學化（臺灣是主體，大陸是控臺，外部是載具）並用。

承上，即大陸操控兩岸關係，由臺灣的主體性，轉為大陸主導兩岸關係，使主控易位，藉由稀釋減弱外部勢力，使其載具為大陸操控，其走向皆在陸方操控中。因而大陸在兩岸這個領域，已不畏美國勢力的介入，相對地，從不可控轉為可控可管，一切就在不言中得利。

總之，兩岸分裂分治，自1949年迄今76年，中間歷經多次的風風雨雨，中共對臺策略也更替無數次。在當前兩岸關係如此嚴峻複雜情勢下，中共從吃虧中找到因果關係，也從變化中理出理由，更從前述兩者中，找到上述三個策略運作變化。

是以，面對當前如此嚴峻複雜的兩岸關係，以及國際情勢如此詭譎多變。中共為了實現中華民族的偉大復興，必然不會讓臺獨思維與動作，持續醞釀與推動不停。就此研判，中共制獨、滅獨之力，只會加大加深。而其對臺策略首要手段與目標，必然是打擊民進黨推獨與動獨之勢，因而，中共必將以內外之力，嚴厲剷除獨性與獨調，以遂其一國兩制之要務。

而民進黨為確保基本盤不動，其獨勢與獨力，必然加深加巨，用以維獨用獨，擴大抗中保臺力道，摧毀國共合作關係。借此，加深抹紅國共害臺、壞臺之事，掀動國民黨地方實力，意圖拉近2026地方選舉局面。若然，則守住2028大選之勢，則對民進黨較為有利。

為此，未來民共惡鬥力爭之勢，必然圍繞在推獨、動獨與制獨、滅獨之上。而中共對臺首要策略，必然是斷獨在先，促統推進之雙向合進之勢。是以，兩岸民共之鬥極為險惡而深入，會否走向鬥而破裂之局，實在令人憂心而沉重。■