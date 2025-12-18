中共小粉紅在東京機場瘋喊「台灣屬於中國」，對台客大罵：搞清楚再出國。圖／翻自@Baoliaogeming64

又有中共小粉紅在國外「發瘋」！近日就有網友流傳一段影片，一組中國客在日本東京羽田機場，與一組台灣遊客起衝突，但中國遊客直接在現場大喊「台灣屬於中國」，還罵台灣遊客「搞清楚再出國」。

據悉事發時間在本月17日，一組中國遊客疑似和一組台灣旅客發生爭執，隨後中國女性遊客開始大喊：「台灣就是中國的，搞清楚，這是政策！出門在外，把政策搞清楚了再出門！」雖然其中的中國男子試圖當和事佬，但仍壓不住中國女子們的氣焰，隨後把這名溫和的中國男拉開。

廣告 廣告

而後日本航警抵達現場察看狀況，接著台灣女子用日文和警方敘述狀況，但一名中國女子又突然大喊：「說人話！說狗語啊？」不過日本警方持續維持現場秩序，雙方之後並未進一步發生其他衝突。

這段影片隨後引發網友轉傳與討論，網友們紛紛直呼：「這是精神病院出來的？」、「可憐哪！被中共洗腦成這樣子。」、「中共國出了門也只能叫叫叫，什麼也不能做。」

日本觀光局在17日也公布11月外國旅客數字，受到日本首相高市早苗的台灣有事論，中國遊客在11月的人數來到今年最低點，但也有56萬人，比起去年同期還增長3%。此外，雖然中國客不來，但其他國家旅客人數卻是大躍進，包括美國與韓國遊客。11月總體赴日外國人旅客人數為351.8萬人，比去年同期增長10%。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／小泉進次郎進化了！共黨議員批軍費增加 他不客氣暗指「對中國說」

麥克風疑漏電 歌手開唱一握被慘烈電擊「啊啊」驚悚倒下

人妻疑遭丈夫惡意不救殺害！死前全身被蛆爬滿 長褥瘡滿身糞便