中共展軍演！他一針狠戳高市：敢PO這照片？

▲日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引爆中日關係急速惡化。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日無預警對外宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊實施「正義使命－2025」軍事演習，並預告30日將進行實彈射擊，引發國際關注。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格質疑，日本首相高市早苗是否會效法台灣總統賴清，PO出享用台灣美食的照片以表力挺呢？

東部戰區今早透過微博發布演訓影片指出，此次「正義使命－2025」演習，將在台灣以東的海空域，進行對海突擊、區域制空、搜潛與反潛等多項科目演練，並動員驅逐艦、護衛艦及殲轟機等兵力執行任務。值得關注的是，官方同時還公告了，明（30）日上午8時至晚間6時，將進行實彈射擊。

廣告 廣告

方恩格稍早在臉書發文表示，這次「台灣有事」， 日本首相高市早苗和其他日本政治人物，會跟著台灣政治人物一樣，在社群媒體PO吃台灣美食照片嗎？網友則紛紛潑冷水稱「當然不會啊⋯⋯上次失言都被美國八八打臉了」、「這次比上次圍得更徹底，還擺明了針對全台的主要港口。萊爾有膽要宣布戒嚴嗎？還是指示打幾架對方飛機下來？還是假裝沒事的罵罵幾句？」。

回顧今年11月初，高市早苗於國會答詢時指出，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，相關說法引發中日關係緊張升溫；中國隨後於11月19日宣布，暫停進口日本水產品。隔日，我國總統賴清德則在臉書等社群平台上，貼出數張享用日本料理的照片，公開力挺日本水產品，不少政客也跟風表態，引發政壇熱議。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

用你魔法對付你！國防部「一圖回敬」中共軍演：和平破壞者

陳亭妃大喊「關我什麼事」切割郭信良！他挖舊帳：實在羞辱

被「他」激到喊選彰化縣長？謝衣鳳還原內幕：沒想到有這一Part