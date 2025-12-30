中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱

情次室次長謝日升中將強調，中共連兩日軍演「並未構成真正意義上的封鎖」。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 中共對台「正義使命-2025」軍演進行第二天，國防部今（30）日下午召開臨時記者會，針對媒體詢問中共此次軍演是否已達到「封鎖台灣」效果，甚至影響南部地區海空交通與能源運補，情次室次長謝日升中將明確回應，強調中共相關作為「並未構成真正意義上的封鎖」，外界不宜隨其話術起舞。

謝日升指出，外界所討論的「封鎖」說法，本身就是中共試圖營造的敘事框架。他強調，從實際狀況來看，無論是航道、空域或民生運補，都未遭到實質阻斷，「封鎖這件事情，實際上並沒有發生」。

謝日升進一步說明，中共之所以刻意營造「封鎖」的氛圍，主要目的是希望讓台灣社會相信其軍事行動已達成戰略效果，藉此影響民心士氣。他直言，若台灣社會一再順著對方的論述解讀情勢，反而容易落入對方認知作戰的框架之中。

他強調，國防部將持續以事實為基礎進行研判，並提醒國人保持冷靜與判斷力，不被片面訊息所影響。他也重申，現階段並無任何跡象顯示台灣遭到實質封鎖，國軍將持續掌握動態，確保國家安全與社會運作穩定。

