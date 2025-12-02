中共形塑台灣為麻煩製造者 蕭美琴：這樣的論述完全錯誤

蕭美琴(總統府提供)

臺美近年加強國防工業合作，副總統蕭美琴表示，多年來臺灣從美國採購許多防衛裝備，現在的交付有時無法滿足需求，臺灣需要主動承擔責任來強化自身能力，也尋求與美國共同生產的機會。臺灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，這對臺美雙方來說是雙贏。她也指控中國企圖形塑臺灣是麻煩製造者，「這樣的論述完全錯誤」。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，專訪提及地緣政治、兩岸關係、國防自主、臺美關係及對美投資等議題，訪談內容12月1日播出。

談及臺美在國防工業基礎合作相關議題。蕭美琴表示，美國一直是臺灣最重要的安全合作夥伴。多年來，臺灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，臺灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

她說，臺灣在大量生產與製造方面累積許多實力，這讓我們能與夥伴共同合作並做出貢獻，臺灣在無人機和機器人技術上投注心力，並關注世界各地的衝突地區，研究不對稱戰力如何強化韌性。過去一兩年來，臺灣從零開始建立了國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術。

她認為，在這些領域與美國及其他民主夥伴進行安全供應鏈與創新的合作，將有助加速臺灣維持不對稱戰力優勢，以及嚇阻與防衛的能力。

關於臺灣如何在供應鏈、就業機會或是韌性方面幫助美國勞工和小企業的問題。蕭美琴先從亞利桑那州談起，臺灣主要的晶片製造公司台積電已經在亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，在美國生產高階晶片。

她說，那是一個超大型的設施，規模就像一座機場，而這也是美國史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義，將有助於製造晶片用於美國的汽車、製造業，這些晶片也會送往底特律及美國各地，並用在iPhone、各種電子產品、AI 資料中心及運算設備，這是臺灣對美國製造業的貢獻。

蕭美琴指出，臺灣將提供可靠、值得信任、高效能且具競爭力的零組件，將對美國的製造業以及「再工業化」進程做出貢獻。在現今高度整合的世界，臺灣也致力建立可靠的供應鏈，沒有任何國家能單獨製造當今世界所需的所有高科技設備，但只要透過供應鏈合作，一定能取得更大的進展。

她強調，臺灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，這對臺美雙方來說是雙贏，臺灣企業終究也渴望成為全球性企業，並且與在美國最好的朋友合作，是擴大臺灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻的絕佳方式。

媒體詢問對於那些擔心美國對其他國家有更多承諾的美國人，蕭美琴有何回應？她說，沒有人想要衝突或戰爭，臺灣人民的感受與美國人民一樣，不希望臺海發生衝突，也不希望發生戰爭。因此臺灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分。

她認為，讓美國人民瞭解這點非常重要，支持一個強大的臺灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益。雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

蕭美琴指出，預防衝突是我們的共同目標。正如在這次訪問所說，建立臺灣實力，透過實力維持和平至關重要。因此持續發展強健的防衛夥伴關係，同時也在經濟方面推動合作，促進雙方人民的雙贏繁榮，並擁有持續發展的力量非常重要。

其次，她說，臺灣人民並非坐等他人來拯救，我們正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來臺灣將國防預算提升80％，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，不僅向美國採購裝備，也在臺灣本地製造無人機、機器人、AI系統，以及能為更廣泛的國家安全做出貢獻的新興科技產品。

蕭美琴表示，臺灣負起促進與支持臺海和平的責任、更承擔國際責任；雖然無法加入國際組織，但只要世界有需要，無論是地震或天災，臺灣人民總是充滿同情心且樂於助人，並隨時準備伸出援手，協助世界各地有需要的人。

她說，臺灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴。臺灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。

被問及是否預見美軍在何種情境下派兵協防臺灣。她指出，臺灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。這就是為什麼嚇阻和強化臺灣實力如此重要。臺灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。

示，我們需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《臺灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與臺灣共同生產防衛裝備與技術。

她也感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果臺灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。臺灣確實需要許多改革，也正在進行中。但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

蕭美琴也指控中國企圖將臺灣營造成脆弱、無能力不值得支持；以及形塑臺灣是麻煩製造者，就像臺灣在1996年舉行首次總統選舉，中國覺得遭到冒犯，以此為由聲稱該次選舉破壞「一個中國」政策。臺灣的一切作為包括自我防衛的努力，以及舉行自由選舉，都被中國視為是挑釁，指控臺灣為麻煩製造者，「這樣的論述完全錯誤」。

