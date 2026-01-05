中共恐仿效美國斬首我國元首？沈伯洋回應了

民進黨立委沈伯洋直言，獨裁國家要進攻任何的民主國家不需要任何的理由，台灣本身的存在對中國來講就是挑釁，這跟美國今天的所作所為一點關係都沒有，中國本來就不遵守《國際法》。（圖擷取自立院民進黨團記者會）

委內瑞拉總統馬杜洛於3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，外界關注共軍也會對我國元首展開斬首行動；民進黨立委沈伯洋直言，獨裁國家要進攻任何的民主國家不需要任何的理由，台灣本身的存在對中國來講就是挑釁，這跟美國今天的所作所為一點關係都沒有，中國本來就不遵守《國際法》。

立法院民進黨團今日舉辦例行記者會，時事聯訪環節針對委國總統馬杜洛遭美國出兵逮捕，外界關注中國是否會效法美國，對我國元首也發動斬首行動；沈伯洋表示，中國一直以來都不是一個遵守國際法的國家，「就好像在追殺自己的時候，也沒有在尊重國際法」，在針對蕭副總統的時候，也沒有在尊重國際法，甚至把台灣排除在國際法之外。

廣告 廣告

他說，「中國本來就在做這件事情」，獨裁國家要進攻任何的民主國家，他是不需要任何的理由，台灣本身的存在，對中國來講就是挑釁，這跟美國今天的所作所為是一點關係都沒有，更不要講說台灣跟委內瑞拉的狀況完全不能類比。

沈伯洋指出，美國是透過對於毒品的執法行動，然後馬上就退出，但中國對台灣是要併吞、侵略以及血洗，按照共軍的說法叫做「留島不留人」，這完全是不同類型的狀況。

黨團幹事長鍾佳濱表示，中共當局根本不需要援引上週發生的事情，對方向來就對國際主張「台灣是屬於中國的內政問題」，因此對於沈伯洋是透過四川重慶的公安發布通緝的，這還需要引用什麼國際法嗎？

他痛批，無奈國民黨跟民眾黨還不斷的在《兩岸關係條例》跟兩岸的法治關係上，不斷地去強化國際這個印象，認為台灣跟中國都是一家人、台灣是中國的一部分、台灣是屬於中國的內政問題，但試問「當中共都可以透過四川重慶的公安，對於台灣、中華民國的國會議員發布通緝時，還需要引用什麼國際法？」，簡直是荒唐可笑。

【看原文連結】