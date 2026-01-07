中共恐學美國斬首台灣總統？黃暐瀚搖頭：早宣告10多年，現在目標「已不只總統府」

美國日前在總統川普（Donald Trump）授意下，以走私毒品之名活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），教科書式的斬首打擊成為全球熱議的焦點之一；國內則有不少民眾擔心，美國此舉恐讓中國有樣學樣，以台灣、總統賴清德為目標發動襲擊。資深媒體人黃暐瀚坦言，不用覺得中國犯台是受到美國「鼓勵」，畢竟中共政權早在10多年前就宣告侵台野心。

黃暐瀚透過臉書指出，委內瑞拉遭打擊、發生「馬杜洛事件」後，國內不少人擔心中國藉此有樣學樣，對台灣進行「斬首行動」。

廣告 廣告

「這說法讓我很驚訝」，黃暐瀚坦言，中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，根本不用任何國家「鼓勵」。黃暐瀚回憶，2015年的朱日和基地軍演，就已經展示了一比一的「台灣總統府」模擬建築，如今10年過去，甚至已經蓋好整個博愛特區，顯見中共的演練目標已不再只是一棟總統府。

黃暐瀚指出，日本媒體透過衛星發現朱日和基地已經蓋好台灣總統府、博愛特區。（取自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚表示，美國政府對馬杜洛的斬首行動是「私下演練」，反觀中國對台灣的野心不僅毫無遮掩，甚至已經宣告10多年。

對此黃暐瀚強調，孫子兵法早已明確指出「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，因此面對潛在的威脅，能做的就是「加強軍備、提高戰備、做好準備」，即盡全力提高中共攻台斬首的難度。

更多風傳媒報導

