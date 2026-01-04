中共恐學美軍閃電出兵？他1句點破差異：沒必要嚇自己

政治中心／許智超報導

美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發全球關注，而有些輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬直言，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但沒必要什麼事情都拿來嚇自己。

鄭運鵬日前在臉書發文表示，要拿中國攻台來比喻，應該僅止於中國也可以找藉口攻擊台灣，而不是中國能夠說打就打。他指出，美國自去年8月就開始集結兵力準備對委內瑞拉行動，全世界知道這件事至少也四個月，「這是一場半透明的備戰，不是閃電攻擊」。

廣告 廣告

鄭運鵬接著說，這也是軍事專家胡振東先生所講的，若中國要對台採取大規模軍事行動，也勢必需要長時間集結兵力，相關動向不可能不被國際社會察覺，「一集結全世界都會知道，沒有什麼台灣來不及防禦的閃電集結這回事」。

鄭運鵬表示，美方這次行動也顯示，俄製和中國製的防空系統在實戰中形同虛設。相較之下，美國製的是否有用，以色列的鐵穹系統去年經過實戰證明，像打電動一樣厲害，雖然台灣還沒有這套系統，但基本上目前的預警和防空機制都源自美國，理論上是有效的，大家不用過度太擔心。

鄭運鵬提到國防支出的意義，民眾繳納稅金，本質上是換取政府保護人民生命、財產與合法權益的責任，這正是國防存在的核心價值。他直言，社會上會講「國防是浪費錢」的人，都是把自己生命財產看得最重的人，他們的論點大多是想犧牲別人的生命財產去討好中國，來換取個人安穩而已。

鄭運鵬最後呼籲，「隨時隨地、好事壞事，大家都自己多想想吧！中國演習資訊是可以嚇嚇台灣人，但是有心的第五縱隊是隨時隨地、好事壞事都在嚇你。」

更多三立新聞網報導

一文看懂／石油大國委內瑞拉為何窮到脫褲 中國又為何撒幣支持馬杜洛？

美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

快訊／美軍抓捕馬杜洛！中國外交部發聲：應立即釋放

馬杜洛為何防不住？美軍斬首行動細節全曝光 16億收買「超強內鬼」

