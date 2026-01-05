中共恐複製斬首行動？蕭旭岑認不大可能：習近平對台灣有感情

美國近期以走私毒品罪名，將委內瑞拉總馬杜洛帶往美國受審，此一情勢引發全球震驚，不少人並關注、示警，美國此舉恐讓大陸領導人習近平效法、對台採取類似「斬首行動」？對此，國民黨副主席蕭旭岑 今（5）日分析指出，中國大陸不太可能對台灣複製類似行動，因為依他三度與習近平接觸的觀察與感受，他認為習近平對台灣「是有感情的」。

蕭旭岑5日在廣播政論節目《嗆新聞》中表示，中國大陸不太可能對台灣複製類似行動。他直言，雖然這樣的看法「有點逆風」，但依他三度與習近平接觸的觀察與感受，對岸領導人對台灣「是有感情的」，若真採取斬首作為，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。

蕭旭岑認為，若大陸對台真發生斬首行動，不僅將對中華民族整體造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面。不過他也提醒，若總統 賴清德 持續走台獨路線，兩岸衝突風險仍難以完全避免。

此外，針對外傳國民黨主席鄭麗文可能訪問大陸一事，蕭旭岑表示，目前並無進一步訊息，但在兩岸高度緊張的情勢下，任何有助於舒緩關係、增進互信的交流，對台灣都是好事，也符合台灣人民的利益。他強調，兩岸交流向來是國民黨的強項，對選舉而言「正面效果大於負面」，黨內參選同志無須過度憂心。

蕭旭岑也提到，即便民進黨長期抹黑「九二共識」，但從近期兩次民調來看，支持者仍多於反對者，支持度甚至接近五成，這正是藍營在兩岸議題上的重要底氣。

