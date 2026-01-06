中共恐複製斬首？栗正傑提「正義使命」：主動權在大陸

栗正傑強調大陸握有軍事主動權。圖為大陸東部戰區去年12月29日發布聯合演訓區公告及示意圖。（新華社）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚國際，台灣也湧現熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動。退役少將栗正傑認為，從「正義使命-2025」軍演可看出，軍事的主動權在大陸，台灣沒有話語權，但大陸希望和平，不至於會搞斬首。

栗正傑5日在《頭條開講》節目表示，我們現在國軍的訓練，並不如美國想像的來得精良，前陣子鬧出志願役官兵寧願賠錢也要走人，義務役則很明顯地編現比不足，而且軍紀不彰。部隊如果沒有軍紀，根本談不上訓練，尤其管碧玲居然在大陸軍演期間，還可以跟號稱第二海軍的海巡署在五星級餐廳餐宴，上層如此、基層軍紀也不好，這會有什麼作戰概念？

栗正傑質疑，武器要有精良訓練才能發揮效能，只靠一些義務役，根本做不到。我們現在的武器，是否能跟解放軍對抗？雖然說我們自己在講，要把台灣打造成刺蝟之島，但很重要的是刺要發射出去，不要搞了半天，刺蝟的刺是順毛狗的狗毛？不能虛有其表。

栗正傑直言，他不認為對岸會做這種斬首行動，主要是主動權在大陸，看這次「正義使命-2025」軍演，主動權都是在大陸，不管演習的時間、地點，台灣幾乎沒有話語權，都是由對方來選擇，我方連驅趕的能力都沒有，可以說一點主動權都沒有。

栗正傑強調，但他認為大陸不會搞斬首行動，因為對岸希望用政治方面來解決，而不是用軍事的強硬手段解決，要的是以後對台灣的治理，如果用軍事手段，以後治理會比較難。《孫子兵法》說得好：「夫戰勝攻取，而不修其攻者凶，命曰費留。」凡打了勝仗，攻取了土地城邑，而不能鞏固戰果的，會很危險，反而是大凶，這種情況叫做「費留」。大陸要的是一個可治理的台灣，所以不靠武力奪取。

栗正傑指出，對岸也一再強調，兩岸同屬中華民族，講求的是和平統一，並沒有要武力統一。

