中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。
國台辦港澳局局長張晗今日以新任發言人身分主持例行記者會時，被問及民進黨政府稱，大陸持續發布懲「獨」名單、制裁措施及立案調查等舉措，未來可能將名單通報國際刑警組織，發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑時做出上述表示。
「法網恢恢，疏而不漏」，張晗指出：「凡是以身試法的『台獨』頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」
張晗進一步表示，大陸相關司法執法行為，只針對極少數「台獨頑固分子」及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大「台灣同胞」，並批評民進黨故意將台灣民眾與極少數「台獨頑固分子」混為一談，「目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫」。
國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子清單」後，重慶公安局上週二（10/28）表示，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，聲稱此乃「堅決打擊沈伯洋透過發起、建立『台獨』分裂組織『黑熊學院』等方式從事分裂國家犯罪活動」。
對此，陸委會主委邱垂正表示，中共此舉使兩岸關係漸行漸遠，強調大陸對台沒有管轄權，台灣民眾絕不接受大陸干涉、恫嚇或脅迫。陸委會上月30日報告更稱，未來中共可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織讓全球通緝，甚至要求引渡台灣人到中國大陸受審。
