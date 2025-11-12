中共恫嚇抓捕沈伯洋 邱垂正：典型跨國鎮壓

（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天赴立法院內政委員會業務報告與備質詢。

邱垂正於會前受訪表示，這是典型跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對對岸併吞的作法，引發針對他個人的各式立案調查，這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫。

他強調，中共透過跨境鎮壓是意圖威嚇跟分化台灣，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。面對中共跨境鎮壓，不但要齊聲譴責，更要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。

邱垂正指出，對於中共「精準打擊」個案，應該要保護他們、維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇以及分化得逞。對於各行各業被中共「懲罰」對象，不管是國軍、公務人員、政務官或者國會議員，應該支持與保護他們。

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，「每一位國人的安全都請大家放心，我們都會保護我們國人的安全，他對台灣一點拘束力都沒有」；在其他國家的國人也可放心，尤其是自由民主、尊重人權的國家，不會去引渡這種政治犯。

邱垂正呼籲，國人赴陸港澳要注意安全問題、審慎評估，不要去非必要旅行。對於中共對台恫嚇與分化，台灣要更加團結與反擊，這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例，會努力說明台灣如何反擊中共對台灣的跨境鎮壓。（編輯：廖文綺）1141112