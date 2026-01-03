中共惡意揭露我立委隱私 陸委會嚴厲譴責

記者郭曉蓓／臺北報導

針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台公布我國立法委員沈伯洋的住處及工作場所衛星圖資與街道圖，大陸委員會今（3）日表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

陸委會表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開之住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起臺灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

廣告 廣告

陸委會強調，臺灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。陸委會要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰臺灣社會的法律與道德底線。

陸委會嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫臺灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。