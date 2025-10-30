中共意圖對台「長臂管轄」 國安局將出手法辦在地協力者

針對中共意圖對台「長臂管轄」，國安局今天（30日）表示後續將協請警政署加強安維部署，另也將針對協力中共、配合舉報的個人或團體，提供具體事證給權責機關偵辦。（資料照片／董孟航攝）

民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，國安局今天（30日）表示後續將整合國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署，確保人身安全。另也將針對協力中共、配合舉報的個人或團體，提供具體事證給權責機關偵辦。

沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，形塑對台「長臂管轄」，民進黨籍立法院外交委員會召委王定宇臨時增列邀請國安局、外交部、法務部、陸委會等單位就「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行專案報告，並備質詢。

廣告 廣告

國安局在專案報告中指出，中共國安部、地方公安局，近期多次發布「懸賞通告」公開我國人個資，指控部分人士為我國軍操作之網軍，或建立「台獨分裂組織」立案啟動偵查、追責並懸賞違法線索，意圖製造我社會不安，營造對台具司法管轄權假象。

為強固國內安全維護，國安局表示將指導國安情報團隊，搜集大陸利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處。同時請警政署加強必要的安維部署，確保人身安全。

此外，國安局指出，未來將依法反制中共滲透，協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人。這些團體及個人相關作為，已違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。



回到原文

更多鏡報報導

中共四中全會缺席率創新高 國安局稱「前所未見」：反映出習近平不信任軍方將領

川習會明登場！國安局：預計觸及台灣議題、相信美方會做必要表述

中國官方曝遭「駭客帝國」42項武器網攻 控美國安局用台日當基地掩護