中共懲獨22條「跨國鎮壓」 陸委會研議反制作為：將與國際友盟合作

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正今（12）日在立法院內政委員會報告。（資料照／記者詹宜庭攝影）

針對中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，同時點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓補捕，陸委會主委邱垂正今（12）日在立法院內政委員會報告時指出，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

重慶市公安局上月底發布警情通報，稱民進黨立委沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動將立案偵查，《央視》日前又發布紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過國際刑警組織等，「展開全球抓捕」。

廣告 廣告

立法院內政委員會今日邀請陸委會進行業務報告，邱垂正在報告時指出，中共對台完全不具司法管轄權，所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣不是中共跨國鎮壓唯一受害者。

邱垂正強調，將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力，絕對不配合中共濫用「全球協緝」制度。

邱垂正並強調，總統賴清德強調堅定反併吞、反侵略、反對中共推進統一，期待北京體現大國責任，放棄以武力改變台海現狀，彰顯「兩岸應該追求和平」的精神。陸委會再次呼籲中方，正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀，以務實理性的態度，與台灣民選合法政府進行對話，共同承擔維護台海及區域和平的責任。

更多三立新聞網報導

抖音一響父母白養？學生日常對話全變調 老師心寒：都是大陸用語

中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會嗆「典型跨國鎮壓」：對台灣人集體脅迫

航海王要回神？ 報告一次看

再舔共啊！館長哭業績超爛 格鬥界死對頭不忍了：面對你的宿命一戰吧

