中共懸賞八炯、閩南狼 梁文傑：「只是做做樣子」根本不用證據

中國福建省泉州市公安局對網紅八炯、閩南狼發出懸賞令，陸委會副主委兼發言人梁文傑今日表示，所謂的「懸賞廣徵線索」只是做做樣子，台獨罪行在中共看起來根本無需證據，「我們如果沒有團結的話，中共這些手法就很容易得逞。」

福建省泉州市公安局今（13日）對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，聲要徵集相關違法犯罪線索，若協助「抓獲」，最高可得25萬元人民幣（約新台幣109萬元）。對此，梁文傑今日下午主持例行記者會提及，中共最近一系列動作，從民進黨立委沈伯洋至網紅八炯及閩南狼，一方面是對內激化民族主義熱潮，另一方面是擾亂台灣社會民心。

梁文傑指出，所謂的「懸賞廣徵線索」，其實只是做做樣子，因為現在的指控基本上就是「搞台獨」，這種罪行對中共來說根本沒必要證據，「說請大家提供證據 ，其實對他們來說根本沒必要，只是做這樣子 ，也製造台灣社會內部一些對立的矛盾。」他強調，面對這種情況，真正粽要的是台灣自己有無團結，「我們如果沒有團結的話，中共這些手法就很容易得逞。」

對八炯3名團隊成員的個資遭中國官媒公開，梁文傑表示，中共的目的就是要把有牽連之人都列進來，如沈伯洋父親亦是如此，「我們要對他們的目的有很清楚的認識，最重要的是不要被他們的作為影響，讓自己心中有一個小警總。」中共的管轄權不及於台灣，稍微警告，要避免去一些法律制度沒很完備、跟中共政權特別友好的一些國家，這個是會比較有危險。

