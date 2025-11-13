中共懸賞百萬「徵八炯、閩南狼犯罪證據」！公告曝光 竟直接公布身分證

大陸中心／黃韻璇報導

中共懸賞百萬「徵八炯、閩南狼犯罪證據」。（圖／翻攝自新華社微博）

民進黨立委沈伯洋日前才遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作。不料中國今（13）日又發出懸賞公告，表示要搜集八炯、閩南狼的犯罪線索，更祭出最高25萬元人民幣（約109萬新台幣）的獎勵。然而懸賞公告上，中共竟直接公布兩人的身分證號碼。

據中共官媒《新華社》報導，11月13日，福建省泉州公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）違法犯罪線索。

廣告 廣告

《新華社》聲稱，今年3月26日，溫子渝、陳柏源被國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫兇。調查掌握，該二人長期發布、傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響。

《新華社》指出，公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約21萬至109萬新台幣）獎勵。

然而實際查看「懸賞通告」，中共竟直接將八炯、閩南狼的台灣身分證號碼等個資公布，還蓋上泉州市公安局的印章，並附上舉報電話。

更多三立新聞網報導

中共又發懸賞公告！徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」 祭百萬獎勵

徐巧芯質詢徐佳青遭電爆！網驚「被嗆到結巴」 他曝徐佳青1打5都市傳說

同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒

轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚

