中共懸賞網紅八炯、閩南狼 我陸委會：製造台灣內部對立

歌手閩南狼（本名陳柏源）唱道：「我要反攻、反攻、反攻、反攻、反攻大陸去，解救全中國的老百姓，實現三民主義。」

透過歌曲喊話要推翻共產黨，歌手閩南狼與網紅八炯今（2025）年3月先是被中國國台辦舉報是「台獨打手」，13日再被福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，公開本名、身分證字號等個資，要對外徵集2人違法犯罪線索，並視情況提供5萬至25萬元的人民幣報酬（新台幣約21萬至109萬元）。

陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，「懸賞是做做樣子，然後也製造台灣社會內部的一些對立跟矛盾。」

陸委會提醒，如果連台灣自己都沒有團結，那中共的企圖才會真正得逞；行政院也表示，這種跨國鎮壓的野蠻行徑，是所有民主國家都不能夠容忍的，目前正在跟國際社會合作、共同防範。

而閩南狼透過社群回應，風越大，自己越穩，誰也左右不了；八炯則笑說，原來我也變沈伯洋了。

民進黨立委沈伯洋表示，「中國在前幾天警告我，說如果我出國可能會被全球通緝，然而我現在就坐在德國，為我的研究發聲，為我國家發聲，為言論自由發聲。」

日前才被對岸揚言「全球抓捕」的民進黨立委沈伯洋，12日現身德國國會，在聽證會上，以專家證人以及立委的雙重身分，分享獨裁國家如何利用假訊息破壞民主體制。

外交部長林佳龍表示，中共企圖讓每個人心中有「紅色恐怖」，但要正確認識有些國家並沒有風險，因為中共不具備執行長臂管轄的條件。

外交部長林佳龍指出，「中共那一套東西是要有一些前提的，而且他執行下去會產生對他非常致命的傷害。第一個他要透過國際刑警組織去發布所謂通緝，但你用什麼名義去通緝？第二個你要所謂去引渡，要有引渡條約，要有司法互助這些相關的條約，而且你還有他國內法。」

主持人黃暐瀚詢問，「當地國也認為說他是個犯罪行為才能用就對了？」林佳龍回應，「對。」

對於國台辦聲稱，只接受台灣以「中國台北」的名義，參與明（2026）年在中國深圳舉行的APEC活動，外交部重申我方1991年入會名稱是「中華台北」；陸委會更示警，2014年也同樣在中國北京舉行，時任總統馬英九，即便提了92共識，但中國立場根本沒鬆動，明年對岸只會要求會更多，我方必須「更積極」面對。