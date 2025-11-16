中共戰備警巡之際 我方海巡新竹艦救援中國籍漁船失火

中國共軍昨日(15日)以「聯合戰備警巡」名義在台灣周邊空、海域活動期間，海巡署新竹艦執行例行巡護任務時，於昨日下午接獲通報，一艘中國籍漁船在台北港西北方28浬、位於限制水域外1.8浬處發生火警。新竹艦立即趕赴現場，在風力6至7級、陣風9級、浪高約3米的惡劣海象中啟動滅火與救援程序，協助15名船員全數安全撤離。

海巡署表示，當時周邊海域也陸續偵獲多艘中國漁船接近我國西北海域。新竹艦在執行巡弋與防止越界任務期間，透過VHF 16頻道接獲「閩東漁61227」失火求救，艦上人員立即以消防水柱壓制火勢，並戒護船員由鄰近中國「閩霞漁01459」漁船接駁離去。

入夜後海象轉差、濃煙影響能見度，新竹艦改採近距離監控，以防止油汙外洩等次生災害，並通報北部航務中心發布礙航訊息，提醒過往船舶注意航行安全。

今日(16日)清晨6時，失火漁船已由中國「閩霞漁01467」拖帶往西返航，新竹艦持續監控動態，並於11時許確認船舶越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。

海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶行動，海巡署仍將海上人命救援置於最優先，不分國籍、秉持人道原則，持續維護海域安全與海上生命。