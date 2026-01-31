中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮1句話打臉

政治中心／張予柔報導



中國對台認知作戰再度引發爭議，中國駐澳洲大使肖千近日公開表示，「拒絕成為中國公民的台灣人應設法離開台灣」，此番言論不僅掀起國外網友討論，也遭我國國安會秘書長吳釗燮以「一句話」反擊，凸顯中方邏輯荒謬與不可行。





中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮回嗆「這1句」狠打臉

抖音出現AI假影片自稱「台灣海軍官兵」渴望統一，網友一眼識破後瘋狂吐槽。（圖／翻攝自微博）

根據報導指出，近期在抖音（TikTok）等社群平台，出現大量品質粗糙的AI生成影片，內容偽造自稱「台灣海軍官兵」的角色渴望統一，甚至稱「統一後要一路掃地到福建」。然而影片中人物表情僵硬、口音不自然，破綻明顯，立刻被台灣網友識破並在網路上瘋狂吐槽，直言「太假了」、「應該盡快禁止抖音」。

廣告 廣告

中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮回嗆「這1句」狠打臉

中國大使挑釁喊「不認同中國身分的台灣人應離開」引國際反彈，吳釗燮批邏輯荒謬。（圖／翻攝自中國駐澳洲大使官網、Flickr；作者總統府）

對此，肖千還在公開演說中再次放話挑釁，稱不認同自己是中國人的台灣民眾應該「離開這座島嶼」。此言一出，立即引起澳洲及國際網友反彈，不少人留言強調「台灣從來不是中國領土」。根據《三立》報導，我國國安會秘書長吳釗燮也公開質疑中方說法，指出最新民調顯示，「自認是中國人的台灣民眾僅剩個位數」，肖千的說法等同要求超過九成台灣人撤離，完全脫離現實。

中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮回嗆「這1句」狠打臉

台灣自我認同逐漸升高，中方統戰屢屢碰壁，還引起國際社會對紅色資本與強硬言論反感。（圖／翻攝自中國駐澳洲大使官網）

此外，中國在紐澳地區的戰狼外交也屢次碰壁，肖千日前針對澳洲可能收回中資承租的達爾文港發出警告，結果激起當地民眾對紅色資本的反感；紐西蘭媒體也大篇幅報導支持台灣民主。政治大學選舉研究中心資料也顯示，台灣人自我認同逐年升高，凸顯中方統戰與認知作戰不僅無效，反而引起國際社會與台灣民眾反感。

原文出處：中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮回嗆「這1句」狠打臉

更多民視新聞報導

現世報？台中割頸男國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」

頂大生遭丟包台64「倒地險遭輾」畫面曝！網批1類人：是共犯

要變天了！冷氣團報到「雨狂炸2天」雨區一次掌握

