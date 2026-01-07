中共戰狼嘲美「沒空幫台海」 小粉紅揭「1真相」狠打臉！

國際中心／江姿儀報導



美國總統川普（Donald Trump）3日下令美軍，夜襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，引發全球高度關注。委內瑞拉過去與中國交好，此次美方雷霆手段震驚國際，也讓外界憂心中方是否會以武力犯台。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日多次發文，昨（6日）稱美國正忙於處理歐美事務，無暇顧及台海問題，慘遭小粉紅打臉。





日前美軍神速活捉委內瑞拉總統馬杜洛，引發國際熱議，胡錫進不僅沒有聲援委國，反而開酸「委內瑞拉馬杜洛政權的不堪一擊程度也是創了現代戰爭記錄的，簡直滑稽」。胡錫進昨（6日）又在微博發文，首先高喊「台灣問題絕對是國內政」，委國一事與台海無關。他認為，美方此舉對中方有利，「因為美國的做法匯集大削弱台海爆發戰爭時美日動員西方採取實際抵制行動的能力」。他進一步分析，聲稱美方抓捕馬杜洛後，將忙於「控制委內瑞拉」、壓制中南美洲各國「需要實施更多軍事打擊和制裁行動，很可能未來幾年都被陷進去」，還稱「川普『完美接管』的壓力越大，他給自己挖的坑就越深」。此外，他特別提到，美方還同時面臨歐洲問題，因此他認為美方正忙於處理歐美事務，無暇顧及遙遠的台灣，自信表示「解決台灣問題的戰略主動權愈發牢牢掌握在中國的手裡」。

然而胡錫進一番言論，不少中國網友不挺，留言打臉「未必」、「牆頭草」、「恕我實話，阿Q…… 」、「說的糊里糊塗的」、「如果吹牛要繳稅的話，你要繳多少稅？」、「目前能做到斬首的只有美國、以色列、日本」、「笑了，美國絕對不會因為拉丁美洲的牽制而放鬆對台海的支援。」、「委內瑞拉的全天候戰略夥伴去哪了？」、「這次我比較奇怪的是，委內瑞拉買的中國反隱身雷達為什麼沒有起作用？」、「老胡就是騎牆（立場模糊的牆頭草），什麼話好聽說什麼」、「你真天真！」、「胡公公敢把這段發到國外社群？？？」，還有小粉紅無情開轟胡錫進只是蹭流量「流量，流量。流量，一切都是為了流量」，甚至有中國網友引述歷史嘲諷「川普是曹操，我們是劉備，等哪天曹操統一北方，我們還在蜀地炸魚等著江東孫權自動投降」。

