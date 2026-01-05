中共戰狼挺外交部籲釋放馬杜洛 遭自家人狠批「胡雙標」：俄羅斯呢？

國際中心／林昀萱報導

胡錫進力挺中國外交部呼籲美國釋放馬杜洛夫妻。（合成圖／翻攝自胡錫進微博、白宮）

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也震驚委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄，並支持中國外交部呼籲美國放人，卻反遭中國網友嗆「怎不要求俄羅斯停止侵略」。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國紐約接受司法審理。這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。

廣告 廣告

中國網友怒嗆胡錫進雙標。（圖／翻攝自微博）

馬杜洛被逮後，中國外交部立刻發布聲明要求釋放兩人，強調「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜洛）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。胡錫進也在微博表示「支持中國外交部呼籲美國『立即釋放馬杜洛總統和夫人』。雖然特朗普（川普）不可能這樣做，但發出這樣的呼聲，是浩然正氣的國際道義。現在連歐洲都要求『尊重國際法』，華盛頓的做法是一個惡劣的示範，它讓國際法在大國強權面前更加脆弱不堪，這對所有希望保持獨立自主的小國弱國都是壞消息。」

胡錫進貼文湧入網友留言，不少人不買單怒嗆：「胡錫進，你為什麽不要求俄羅斯停止侵略？難道這不是嘴里『浩然正氣的國際道義』？」「俄羅斯呢？」「烏克蘭的那麽多兒童還被俄羅斯扣押著，那該怎麽辦？」「談談俄羅斯吧」、「胡雙標」。

更多三立新聞網報導

中官媒酸美「世界惡霸」自家人不挺 中共國師嗆只會打嘴炮：真不要臉

中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘

川普剛打委內瑞拉！白宮副幕僚長妻暗示下個目標「這國就快了」

2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」

