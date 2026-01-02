中共手段太暗黑？范冰冰連8張「手捧金馬照」全不見

娛樂中心／李汶臻報導

44歲中國女星范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃稅案後，遭中國封殺至今已7年之久。近年來，將事業重心轉往海外的她，去（2025）年11月憑藉馬來西亞電影《地母》在第62屆金馬獎封后。近日，范冰冰終於將實體獎座拿到手，並在社群Threads上一連發出8張合影，但同一則祝賀貼文到了中國社群微博，金馬獎座卻不見蹤影，超反差對比畫面流出引起討論。

遭中共封殺7年的范冰冰，2025年11月在第62屆金馬獎封后，但中國隨後卻祭出一系列超詭舉動、疑似有意「猛擋」相關消息在中國網路上引發討論。范冰冰的微博工作室在金馬獎揭曉影后名單後火速發文，文案內容小心翼翼，避開敏感用詞恭喜范冰冰「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該貼文隨後卻被悄悄下架。

范冰冰連8張「臉貼金馬照」全不見！中國社群「對比Threads」超反差

工作室發文恭喜范冰冰「榮獲來自寶島的最佳女主角」，貼文隨後被悄悄下架。（圖／翻攝自微博）





時隔一個多月，范冰冰前往馬來西亞工作，與《地母》導演張吉安重聚，她也終於趕在跨年前夕拿到金馬獎座，並開始在Threads連發8張與獎盃的合照。一系列她手捧獎盃畫面流出，不難看出她對於在金馬封后的感激欣喜之情。不過，同樣一則「2025年終教作業」貼文到了中國微博卻超反差，文章中的金馬獎盃全部「被消失」，只剩漂亮自拍美照；范冰冰在中國社群的這一謹慎冷處理做法，也讓外界不禁對中共私下的「暗黑手段」不寒而慄。

范冰冰元旦當天在Threads一連曬出8張手捧金馬獎盃的畫面。（圖／翻攝自Threads@bingbing_fan）





范冰冰2025年終感謝貼文到了中國社群微博，呈現超反差場面。（圖／翻攝自微博@范冰冰）





