中共才宣布對台軍演 海巡署馬上發現4艘海警船：彭佳嶼外抓到一艘

海巡署發現中國海警1303位置於彭佳嶼西北23浬， 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，不斷派出軍機、軍艦擾台並頻繁發動對台軍演。中國人民解放軍東部戰區於今（29）天清晨宣告實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署第一時間就在北部、東部海域發現4艘中國海警船，並立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

中共解放軍今日宣布「正義使命-2025」聯合軍演，解放軍東部戰區發言人施毅指稱，自今天開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習，預訂明日8點至18時在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。

廣告 廣告

施毅宣稱，此次演習演練重點在於海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。海巡署今日即偵獲4艘海警船靠近我北部、東部海域，其中在彭佳嶼西北23浬發現中國海警1303，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署。

海巡署同步成立應變中心，協同國防部對應監控。海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，這次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響很大，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雙城論壇隔天共軍又圍台軍演！吳欣岱：直接替國民黨和蔣萬安洗臉

共軍突襲宣布軍演！陳冠廷：以「正義使命」為名恫嚇 既不正義也毫無正當性