中共打來怎麼辦？ 保防書籍再掀網路論戰

兩本非今年出版的書籍《阿共打來怎麼辦》以及《阿共打來這麼辦》，最近在網路上引發論戰。台灣出版人士指出，近年有不少相關書籍都是長期暢銷，所以會不斷成為媒體或網路的討論焦點；戰略專家則表示，專業不出常識，在選讀這類書籍時，可先留意內容屬於積極面的「解決問題」，或是消極面的「失敗主義」，將有助於融會貫通，並提升保防意識。

保防書籍暢銷 長年成為討論焦點

台海情勢備受關注，近年台灣有不少出版社發行保防教育相關書籍，有些網友會發文分享讀後心得，也有網友會比較相關書籍內容，甚至進一步了解這些作者的背景，加以評論；近日就有網友特別將「大塊文化」在2021年出版的《阿共打來怎麼辦》，以及「時報文化」在2024年出版的《阿共打來這麼辦》進行比較，評析兩書的內容迥異以及作者背景，掀起新一波討論。

「明白文化」總編輯林奇伯表示，這類書籍在這幾年都很暢銷，主要分為3種類型，首先是「中共會如何打過來」，例如《完全模擬侵台戰爭》以及《雷擊作戰》等書，作者以兵推的方式，告訴讀者若中共將攻打台灣，會有哪些跡象？大概會怎麼進行？第二種類型是「如果中共打過來，台灣人要怎麼辦」，包括《阿共打來怎麼辦》和《阿共打來這麼辦》，這兩本書就屬這類型；第三種是「戰爭時，台灣人要怎麼自救」，例如《戰爭下的平民生存手冊》，就談到平民要如何自救。

他說，由於中共對台的軍事威脅沒有停過，所以讓這些書不只暢銷，而且長銷，並且不斷會在媒體或社群平台上被拿來討論，而不限於剛發行熱賣的那段期間。

林奇伯：『(原音)你只要有類似的新聞出來，就會有人拿這裡面他讀過的哪一些內容來做對照，我最常看到的一種對照方式就是說，「對耶！書裡面提到的那些事情都是真的，而且真的發生了！」』

非情緒作祟 而是真感到中共威脅

林奇伯談到，很多讀者是真正感受到台海情勢迫在眉睫，他指出，在美國眾議院議長裴洛西2022年訪台之後，中共軍機跨越海峽中線成為常態，這幾年更在台灣周邊海域、在南海或東海不間斷的進行軍事演習，同時展現新的武器，這些對台灣民眾，甚至是周邊國家，都帶來最真實的威脅。

林奇伯：『(原音)台灣很多人會認為說，我們跟中國的關係是兩岸的關係，但是其實他不是只有針對台灣，是各個國家都可以感覺到中國的威脅，而且這是中國的一個國家戰略，中國外交政策這幾年就是「戰狼外交」；第二件事情，就是反映在地緣政治上，中國非常積極拓展灰色地帶的戰略，只要跟中國有接壤或是鄰近的國家，幾乎都會爆發衝突，或直接遭受到威脅。』

另外，他指出，中國現在常透過AI製作以假亂真的照片或影片，並收買網紅，執行認知戰，今年還有幾位陸配在網路上鼓吹武統，種種因素都增加了關切保防議題的讀者。

相關書籍多 選讀時注意內容是否有違常識

台灣安保協會副秘書長何澄輝則指出，軍武議題在早期不受關注，所以會由擁有軍事背景者獨占話語權，可是講的內容不見得都對，隨著這些年因為地緣政治風險升高，國人對於這方面的議題愈來愈重視，求知慾也增高了，所以讀者就開始發文比較，由於任何一本書都能在市面上買得到，也不擔心哪本書會被誰刻意曲解。

何澄輝：『(原音)你今天就算裡面的比較，你進行刻意的曲解，但其他人在公開的這種言論自由市場，大家是可以去獲得這兩本書來進行比對，可以看到如果是比對文章的人刻意曲解，是可以被看得出來的，大家可以看看究竟誰的東西寫得好。』

另一方面，他觀察，有的作者似乎想「販賣恐懼」，或想帶風向、操縱相關議題，因此，他雖然鼓勵國人多看這方面的書，但也提醒選讀的重要性，要能以「專業不出常識」為核心觀念，先看看書中內容是否存在邏輯上的互相矛盾，以及作者想給讀者的心態是積極面還是消極面。

何澄輝：『(原音)這種公共議題應該是一個相對中立、客觀的東西，不管他的看法是什麼樣，就你的認知、就你的所學或專業，你認為戰爭來了後會發生什麼事情？你可以說明。如果書裡夾雜失敗論、失敗主義、疑美論，或者什麼陰謀論等等，那這種文字基本上都可以不用看，不論是正向的論述或反向論述其實都是一樣。』

莫讓情緒支配 找到真正的避險法則

何澄輝提到，如果有讀者是因為看到「販賣恐懼」的書籍，才對台海情勢感到害怕，有了危機意識，這也比「溫水煮青蛙」渾然不知情況好得多，但下一步就是要懂得趨避風險，透過了解，明白該如何應對，避免只被情緒支配。

何澄輝：『(原音)拒絕去了解，然後就把頭埋在沙堆裡面，要嘛不承認他存在，要嘛就極度恐懼，直接癱瘓、直接投降，這個是最糟的，坦白說，某些人當然想要操縱這種情況，因為說真的，操縱情緒是比較簡單，不用認證、論證，不用好好的準備，但閱聽者必須理解這件事情，這種事情對你一點幫助都沒有，只有對論述者有幫助，他可以賣錢。』

何澄輝強調，無論是面對公共議題，或是人生的問題，其實都是要了解問題所在，接著去面對它、應對它、處理它，而不是直接說「兩眼開開，準備投胎」。