中共打來怎麼辦？ 保防書籍再掀網路論戰
兩本非今年出版的書籍《阿共打來怎麼辦》以及《阿共打來這麼辦》，最近在網路上引發論戰。台灣出版人士指出，近年有不少相關書籍都是長期暢銷，所以會不斷成為媒體或網路的討論焦點；戰略專家則表示，專業不出常識，在選讀這類書籍時，可先留意內容屬於積極面的「解決問題」，或是消極面的「失敗主義」，將有助於融會貫通，並提升保防意識。
保防書籍暢銷 長年成為討論焦點
台海情勢備受關注，近年台灣有不少出版社發行保防教育相關書籍，有些網友會發文分享讀後心得，也有網友會比較相關書籍內容，甚至進一步了解這些作者的背景，加以評論；近日就有網友特別將「大塊文化」在2021年出版的《阿共打來怎麼辦》，以及「時報文化」在2024年出版的《阿共打來這麼辦》進行比較，評析兩書的內容迥異以及作者背景，掀起新一波討論。
「明白文化」總編輯林奇伯表示，這類書籍在這幾年都很暢銷，主要分為3種類型，首先是「中共會如何打過來」，例如《完全模擬侵台戰爭》以及《雷擊作戰》等書，作者以兵推的方式，告訴讀者若中共將攻打台灣，會有哪些跡象？大概會怎麼進行？第二種類型是「如果中共打過來，台灣人要怎麼辦」，包括《阿共打來怎麼辦》和《阿共打來這麼辦》，這兩本書就屬這類型；第三種是「戰爭時，台灣人要怎麼自救」，例如《戰爭下的平民生存手冊》，就談到平民要如何自救。
他說，由於中共對台的軍事威脅沒有停過，所以讓這些書不只暢銷，而且長銷，並且不斷會在媒體或社群平台上被拿來討論，而不限於剛發行熱賣的那段期間。
林奇伯：『(原音)你只要有類似的新聞出來，就會有人拿這裡面他讀過的哪一些內容來做對照，我最常看到的一種對照方式就是說，「對耶！書裡面提到的那些事情都是真的，而且真的發生了！」』
非情緒作祟 而是真感到中共威脅
林奇伯談到，很多讀者是真正感受到台海情勢迫在眉睫，他指出，在美國眾議院議長裴洛西2022年訪台之後，中共軍機跨越海峽中線成為常態，這幾年更在台灣周邊海域、在南海或東海不間斷的進行軍事演習，同時展現新的武器，這些對台灣民眾，甚至是周邊國家，都帶來最真實的威脅。
林奇伯：『(原音)台灣很多人會認為說，我們跟中國的關係是兩岸的關係，但是其實他不是只有針對台灣，是各個國家都可以感覺到中國的威脅，而且這是中國的一個國家戰略，中國外交政策這幾年就是「戰狼外交」；第二件事情，就是反映在地緣政治上，中國非常積極拓展灰色地帶的戰略，只要跟中國有接壤或是鄰近的國家，幾乎都會爆發衝突，或直接遭受到威脅。』
另外，他指出，中國現在常透過AI製作以假亂真的照片或影片，並收買網紅，執行認知戰，今年還有幾位陸配在網路上鼓吹武統，種種因素都增加了關切保防議題的讀者。
相關書籍多 選讀時注意內容是否有違常識
台灣安保協會副秘書長何澄輝則指出，軍武議題在早期不受關注，所以會由擁有軍事背景者獨占話語權，可是講的內容不見得都對，隨著這些年因為地緣政治風險升高，國人對於這方面的議題愈來愈重視，求知慾也增高了，所以讀者就開始發文比較，由於任何一本書都能在市面上買得到，也不擔心哪本書會被誰刻意曲解。
何澄輝：『(原音)你今天就算裡面的比較，你進行刻意的曲解，但其他人在公開的這種言論自由市場，大家是可以去獲得這兩本書來進行比對，可以看到如果是比對文章的人刻意曲解，是可以被看得出來的，大家可以看看究竟誰的東西寫得好。』
另一方面，他觀察，有的作者似乎想「販賣恐懼」，或想帶風向、操縱相關議題，因此，他雖然鼓勵國人多看這方面的書，但也提醒選讀的重要性，要能以「專業不出常識」為核心觀念，先看看書中內容是否存在邏輯上的互相矛盾，以及作者想給讀者的心態是積極面還是消極面。
何澄輝：『(原音)這種公共議題應該是一個相對中立、客觀的東西，不管他的看法是什麼樣，就你的認知、就你的所學或專業，你認為戰爭來了後會發生什麼事情？你可以說明。如果書裡夾雜失敗論、失敗主義、疑美論，或者什麼陰謀論等等，那這種文字基本上都可以不用看，不論是正向的論述或反向論述其實都是一樣。』
莫讓情緒支配 找到真正的避險法則
何澄輝提到，如果有讀者是因為看到「販賣恐懼」的書籍，才對台海情勢感到害怕，有了危機意識，這也比「溫水煮青蛙」渾然不知情況好得多，但下一步就是要懂得趨避風險，透過了解，明白該如何應對，避免只被情緒支配。
何澄輝：『(原音)拒絕去了解，然後就把頭埋在沙堆裡面，要嘛不承認他存在，要嘛就極度恐懼，直接癱瘓、直接投降，這個是最糟的，坦白說，某些人當然想要操縱這種情況，因為說真的，操縱情緒是比較簡單，不用認證、論證，不用好好的準備，但閱聽者必須理解這件事情，這種事情對你一點幫助都沒有，只有對論述者有幫助，他可以賣錢。』
何澄輝強調，無論是面對公共議題，或是人生的問題，其實都是要了解問題所在，接著去面對它、應對它、處理它，而不是直接說「兩眼開開，準備投胎」。
其他人也在看
全民普發"小橘書"! 16場宣講啟動 週一前進苗栗拱天宮
中部中心／綜合報導台灣全民安全指引"小橘書"，已經開始在全台各地發放，冊中就是在說明，遇到類似，地震、火災、颱風等緊急情況時，該如何應對，冷靜處置，內政部在全台灣，安排了16場宣講活動，今天來到苗栗通霄拱天宮，希望能夠強化民眾危機意識。火災、地震，各種防災警示看板，一字排開，不過重頭戲是，這一本。台灣全民安全指引"小橘書" 拚強化國人安全意識（圖／民視新聞）橘色小冊子，就是近期推出的新版"全民安全指引"，也因為封面顏色，被稱為"小橘書"，針對民眾生活中，可能面對到的風險，例如地震、火災、颱風等災害，進行應對處置教學，內政部也安排了16場宣講活動，選定各縣市一間宮廟作為承辦單位，而15日下午的宣講，便是由苗栗白沙屯拱天宮承辦。小橘書分為三個部分，平時的準備，及災害來臨前後，如何因應，強調"自救"的重要性，部長同時也大力推動，"防災士"培訓計劃。"全民普發小橘書"內政部啟動16場宣講 週一前進苗栗拱天宮（圖／民視新聞）災難何時來臨，無法預測，各種自救知識，通通集合在一本小橘書內，也是希望能夠，建立、加強全台國人危機意識。原文出處：全民普發"小橘書"! 16場宣講啟動 週一前進苗栗拱天宮 更多民視新聞報導獨家／1100萬份小橘書借鏡國際普發全國 林飛帆揭製作細節！住宿生、租屋族也領得到 台大生校園自主發放「小橘書」主婦聯盟年度壓軸！3個月培訓500名防災士 劉世芳讚：女性比例明顯提高民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一甲子奉獻 與法國神父相遇
花蓮玉里天主堂神父劉一峰，時隔五年再次與國立自然科學博物館合作，將在明年三月出版新書《走徑東海岸—與法國神父相遇》。這本書呈現巴黎外方傳教會來台的神父們，從1948到1975年間的移動與傳教軌跡，...大愛電視 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 68
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 121
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 26
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 29
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 117
大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年
胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 139
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 96
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 12 小時前 ・ 35
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝
生活中心／綜合報導14日起受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署連日針對多縣市發布低溫特報。今（16日）清晨新竹關西氣溫一度下探約7至7.4度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不少地區被列入低溫警戒。不過，仍有不少民眾表示「體感好像沒那麼冷」。對此氣象專家賈新興分析，主要與白天升溫明顯及民眾提前「有備而來」有關。民視 ・ 3 小時前 ・ 7
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 3
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 10 小時前 ・ 13