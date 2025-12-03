中共打台灣贏面大嗎？日媒秀兵推結果 模擬24戰局「勝場數曝光」

即時中心／高睿鴻報導

日本首相高市早苗不久前以「台灣有事就是日本有事」一席話，瞬間點燃國際社會對於「中國侵台可能性」的討論。近期，更有日本媒體搬出前海上自衛隊軍官岡見少佐撰寫的書籍，證明若中國真的動武，美國、日本是否介入干預，將直接決定解放軍攻台的成敗。該書端出了「美國戰略與國際研究中心（CSIS）」於2023年發布、模擬中國軍隊入侵台灣的兵棋推演結果；該中心準備了24種情境，結果發現，中國只能獲勝2次。

本文刊載於日媒《President Online》，該報導首先指出，CSIS是一家在國防和安全領域，以其專業知識聞名的智庫，該中心曾於2023年，發表了解放軍攻台的兵棋推演結果。CSIS準備了24個不同場景，旨在找出決定台灣入侵成敗的關鍵因素。中國的勝利條件就是完全控制台灣；而日本、美國和台灣的勝利條件，則是阻止中國控制台灣。

日本首相高市早苗。（圖／擷取自高市早苗X）

該篇報導直指，24個模擬場景中，儘管日本、美國和台灣均蒙受重大損失，但其中22次仍然取得勝利；此外，在22個中國戰敗的情境，即使是最成功的狀況下，解放軍也僅佔領了台灣不到4分之1的領土。報導接著強調，這樣的模擬結果，並非為了宣揚「我們會贏，所以別擔心」，而是要揭示中國兩次獲勝的原因。

「中國兩次獲勝的情況，與其他22次有何不同？其中一個情景，是美國沒有對台灣危機進行軍事干預；另一個情景則是，日本完全採取中立立場，甚至不允許美軍使用其軍事基地」，該篇文章直言。為什麼台灣在這兩個情境下會戰敗？文中直指，根據日本防衛白皮書，中國、台灣的軍事實力差距可觀，光是正規軍人數，中國至少204萬、台灣只有17萬；海空力量方面，台灣也處於劣勢。

但另一方面，報導指出，由於台灣與中國隔海相望，中國需要透過海上補給線，以維持其地面部隊的運輸，才能發動對台灣的攻擊（地面部隊是戰爭的關鍵），並在登陸後，維持這些部隊的作戰能力。而這對中國而言，是一個顯著劣勢，因為補給的限制，壓縮了「可派遣的地面部隊數量」；因此，即使是對中國而言，能用於入侵台灣的地面部隊，或許也只是其全部兵力的一部分。

而通常認為，想控制一個敵對國家的領土（且該國平民不站在入侵者這邊），需要每50人配備一名士兵；因此，面對超過2300萬人口的台灣，中國需要40萬至50萬人的地面部隊。報導點出，中國或許能集結如此規模的兵力，但若要真正登陸、並維持後勤補給，實際能派出的兵力，恐怕只有10萬人左右。

台灣軍隊雖有戰力，但人數方面，相較於中國解放軍屬於劣勢。（示意圖／民視新聞翻攝）

「這意味著，台灣可以用較小的兵力抵禦中國」，報導指出，但雙方的軍事實力差距依然巨大，若台灣單打獨鬥，獲勝的幾率仍微乎其微。因此，如果美國完全沒有軍事干預，台灣幾乎難以自力擊退解放軍。

但令人好奇的是，為何即便美軍干預、但「日本中立不介入」，也能讓中國獲勝？該報導解釋，台灣距離加州的聖地牙哥海軍基地，長達1萬1000公里，即使以時速30公里的速度橫渡海洋，也需要兩週才能抵達、往返更需要1個月，加上所有必要的準備工作，時間還會更長。此外，海軍相當依賴港口基地，無論是提供補給、船員休息等；尤其是實戰中，彈藥可能瞬間耗盡，船隻需要返回港口裝彈、然後迅速返回作戰區域。

「後勤基地應該設在美國本土還是日本？答案顯而易見」，該報導直言。而雖然有人可能會說，「我們沒必要去日本，直接在台灣補給就行了！」，但實際上，台灣若已成為戰場，各處都隨時可能遭敵方偷襲攻擊，風險非常巨大。「換句話說，台灣作為前線，需要後方後勤基地來支援前線，而這個基地就是日本」。

中共近年積極整軍備戰，隨時有可能對台灣發動武裝攻擊，圖為中國解放軍殲-10同型機。（資料照／國防部提供）

報導進一步指出，相較於台灣可能遭受來自中國的各種攻擊，包括短程彈道飛彈和空中轟炸，日本只會被中程彈道飛彈、或巡航飛彈攻擊；而且，後者的攻擊手段相對昂貴，一枚中程彈道飛彈成本，超過10億日元，而且生產耗時，難以大規模部署。所以，雖然中國仍可能有能力轟炸日本後勤基地，但想徹底摧毀並非易事。

所以作者總結，由於日本距離台灣比美國更近、距離中國又比台灣更遠，因此，可以作為理想後勤基地，兼顧效率和安全性。反之，這也意味著，作為後勤基地，美國距離太遠、效率不高；台灣距離太近，威脅性不足。因此，一旦台灣局勢緊急，日本的角色在於提供後勤保障，使美軍能充分發揮實力，基地接受日本保護；所以該文的結論是，只要台灣有自衛意志、美國進行軍事干預、日本從後方提供支持，「中國就不太可能獲勝」。

因此，該文也肯定地表示，「台灣危機」確實就是「日本危機」；可見，雖然高市的「台灣有事就是日本有事」論點，一度引發軒然大波，但她的觀察或許正是符合現實。

