中共打壓台灣人又有新動作！ 中國公安宣布追緝懸賞八炯、閩南狼109萬元

福建泉州公安宣布追緝懸賞八炯、閩南狼109萬元。 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局日前已涉犯「分裂國家罪」為由，立案調查所謂「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋。除此之外，中國今日對台又有新動作。中國福建省泉州市公安局今日宣布，由於網紅八炯、閩南狼長期散播「反中抗中」言論等「分裂國家」行徑，涉嫌煽動分裂國家罪。因此將對2人懸賞最高109萬元新台幣，並呼籲大家向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人。

福建泉州公安表示，根據掌握，台灣網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）長期在境外社交平台大量發布、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國惠台利民政策，霸凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫兇，造成惡劣影響，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第103條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。

福建泉州公安指出，為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，他們廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，他們將視情況給予5萬至25萬元人民幣（折合新台幣約21萬至109萬元）的獎勵。對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。

福建泉州公安還向台灣人溫情喊話，表示希望廣大台灣民眾認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情況給予5萬至25萬元人民幣獎勵。

