中共打壓沈伯洋！ 陳揮文聲援：主張跟我不同「但他有做錯甚麼嗎？」

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局日前已涉犯「分裂國家罪」為由，立案調查所謂「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋。面對我國立法委員遭中共打壓，藍白兩黨不但不聲援，甚至還出言嘲諷。對此，媒體人陳揮文昨（12）日直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援。





面對沈伯洋遭打壓，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，應該站出來維護國會尊嚴。韓國瑜昨日受訪卻嗆，身兼民進黨主席賴清德應該先廢除台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。

除了韓國瑜，國民黨也批評賴清德喪權辱國，把總統的責任推給韓國瑜，更嗆賴清德應該辭掉總統讓國民黨來當；民眾黨則回應，賴清德除了拜託韓國瑜幫忙外，也拿不出任何積極有效作為。





針對沈伯洋遭中國追緝，陳揮文昨日在直播上聲援沈伯洋。他表示，儘管自己不認同沈伯洋的意識形態，但他面對中共打壓時，當然要聲援沈伯洋，「不然呢？難道我要跟著去罵沈伯洋嗎？他做錯了什麼？他殺人放火了嗎？他的意識形態、他的主張也許跟你不一樣，也跟我不一樣，然後呢？他就必須被罵？必須被逼迫？必須每天活得提心吊膽？這個是所謂民主國家的作風嗎？」





隨著陳揮文發言被轉發到臉書粉專「Mr.柯學先生」後，不少網友留言大讚：「可以不同黨，但要同一國！」、「陳揮文的高度比韓國瑜高出不知道幾層樓了」、「政黨可以不同，立場可以不一樣，但底線真的要守住」、「揮文光是這一點就讓許多盲啞的藍白仔看不到車尾燈了~」。

