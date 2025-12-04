中共打壓錫安教會適得其反？金明日妻：聚會人數不減反增

中國錫安教會今年10月遭中國政府進行跨省的全國性大抓捕，包括主任牧師金明日在內的18人目前仍遭到刑事拘留，不過，這樣的抓捕行動並沒有因此停止，11月底又再度傳出有教會成員遭到逮捕。金明日的太太─安娜師母在接受央廣訪問就認為，中共現在應該很沮喪，因為抓了這麼多人，卻絲毫沒有影響錫安教會的聚會，近兩個月來的聚會人數不僅不減反增，成員彼此的委身度還更加緊密，就連奉獻都比之前更多，顯示中共對錫安教會的打壓只會適得其反。

中共2018年就曾大力打壓錫安教會

廣告 廣告

時間回到2018年9月9日，約20多位當地宗教、民政、民事事務局官員和警察突襲錫安教會，並以「未經登記、非法以社會團體名義開展活動、擾亂社會秩序」為由，發出取締通知，正式封鎖北京錫安教會總堂及所屬場所。根據媒體描述，當天約70名官員衝入教會所在大樓，驅散聚會、拆除教會標識、貼封條、沒收所謂「非法宣傳資料／宗教資料」。教會成員被禁止再進大樓。而這也是錫安教會自2007年創立以來，所面臨中共最大的打壓行動。

金明日赴美後選擇隻身返中 線上聚會造就教會復興

當時為了避免進一步激化中共對錫安教會的迫害，主任牧師金明日和妻小一行決定赴美，等到一切安頓就序後，金明日放棄了政治庇護及移民的機會，毅然選擇隻身返回中國，卻沒想到在中共打壓下，透過線上聚會的方式，見證了錫安教會復興的奇蹟。

金明日的太太─劉安娜回憶說：『錫安教會不但沒有萎縮，反而擴大了它的影響力，就是利用網路平台，等於是說錫安教會利用這樣子的有效工具，把它的牧養領導力擴大到全國範圍，比如說我們現在每週的聚會都差不多5000plus的人在一起，完了之後，我們每一天有清晨甘露，就是早晨的早禱，甚至有的時候上萬，就是2萬(人)這樣子。』

金明日返中遭境管 7年後中共打壓捲土重來

但教會的復興，確實是須要付出代價，金明日本人從2018年回到中國後，就遭到境管，和妻小這一別就是7年，甚至7年後的今天，中共對錫安教會的迫害仍捲土重來。

中共打壓升級 立新法以刑事罪名起訴牧師同工

今年10月9日，中共對錫安教會再下重手，而且是從過去區域性的打壓，升級到跨省的全國性大抓捕，包括金明日在內的牧師、同工等18人，不再只是面對可能的行政處分，而是被控違反了新的刑事罪名─非法利用信息網路罪，這意味著他們將面臨著更長時間的羈押，以及更大法律風險，而這也被外界視為是1980 年以來，中共針對中國家庭教會最嚴重的一次迫害。

宗教迫害恐適得其反 聚會人數不減反增

只是至今，將近兩個月的時間，中共對錫安教會的迫害仍沒有停止。11月30日，又傳出鍚安南昌教會的一名成員在與兩個大學生聚會時，被南昌市公安局紅谷灘分局民警闖入、帶走。

劉安娜就觀察到，這種四處抓人的行為，顯示中共應該很沮喪，因為抓了這麼多人，卻絲毫沒有影響錫安教會的聚會，尤其近兩個月來的聚會人數，不減反增，而且成員彼此的委身度還更加緊密，就連奉獻都比之前更多，顯示中共對錫安教會的打壓根本適得其反。

她說：『我想他們現在可能也很沮喪，因為實際上錫安教會，金牧師被抓進去之後，實際上錫安教會的聚會，還是照樣在Zoom裡面參與的人更多，我們以前金牧師在的時候，就是我偶爾也參加他們的這個禮拜，因為我是就是時間也不一樣呀，都不是每次都參加，但參加的時候就會看到說差不多不到1000的connect(連結)，但現在是1600plus、1600多，所以從某種角度來講，金牧師他們這個逼迫的事情，就使得更多的人好奇，之後可能更多的人，就是無論是支持也好，好奇也好，他現在從網路的connection，就是他的那個link的角度來說的話就更多，多了相近700個，那麼這個是一個很大的數字。』

打壓錫安全面禁ZOOM？中共恐陷兩難

至於中共現在想要透過「非法利用信息網路罪」的罪名，打擊控管教會的網路線上聚會，劉安娜則不以為然。她認為，在網路線上聚會已經成了既定事實，除非中共全面封鎖禁用視訊會議軟體 「ZOOM」，否則很難改變錫安教會目前的網路聚會模式，何況還有其他的應用程式APP可用，但中共如果真要禁用ZOOM，可能也必須考慮目前搖搖欲墜的中國經濟，是否會受到影響。

她說：『ZOOM已經是在這個business world 用了這麼久，那你能不能真的把它，就大家都用得很好的，這麼一個工具，就為了攔阻教會，我不是特別清楚，完了之後，比如說它要是真的斷掉的話，它現在已經搖搖欲墜的經濟會不會有更大的打擊，或者是說更多的外企就真的就撤走，我也不是特別清楚，所以這個還是要看，我覺得他可能也要評估吧。』

金明日看守所中見證信仰力量

面對中共對教會的打壓，身為師母的劉安娜，語氣堅定沒有懼怕，但一談及先生金明日時，則帶著些許不捨。她透露目前律師已見過金明日四次，至今當局不允許通信，而且作為牧者，不給他聖經，也不給他任何能滋養精神的書籍。儘管生活條件不佳，但金明日仍從信仰中獲得了極大的安慰。他將這些磨難視為上帝允許發生的事情。

搶救錫安教會 盼川普訪中行出手

儘管如此，針對中共對錫安教會的迫害，劉安娜和女兒Grace正積極尋求國際社會的援助。他們發起請願活動、與其他牧者連結，並嘗試向聯合國提交相關報告，期望能獲得更多來自美國、歐洲乃至第三世界國家的資源，甚至希望美國總統川普訪中時，能將此案列為「人道或宗教背景」的交涉議題。

人生有不同階段 一切都在上帝計畫中

劉安娜坦承，在整個過程中，她並非沒有情緒波動或沮喪。她將自己的情緒比喻成「過山車一樣」。儘管她不抱怨神，但確實會感到「害怕」，而且「經常會害怕」，原本理性的她「很少流淚」，但最近卻經常哭，性格上改變了，變得更信靠上帝，變得更認真工作。

劉安娜回想起2018年金明日要回中國時，出於信仰和個人獨立性，她尊重金明日對自己人生的「選擇」。即使知道會面臨當前的狀況，她可能會多勸說他一點，但如果金明日已下定決心，她也不會干預，如今兩個人都到退休的年紀，如果金明日有機會出來，她希望金明日能開始寫書，整理一下人生，畢竟人生的每一個階段，都有不同的工作，也都在上帝的計畫當中。