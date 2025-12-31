中共扭曲二戰史實謬論 外交部嚴正駁斥

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（31）日指出，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，臺灣的主權不屬於中華人民共和國，只有臺灣人民有權決定臺灣的前途。

外交部表示，針對中共外長王毅本月30日在北京舉行的「2025 年國際形勢與中國外交研討會」上，再次扭曲二戰史實、妄稱所謂臺灣問題是中國的內政等荒誕謬論，企圖顛倒黑白，混淆視聽，外交部予以嚴正駁斥。

廣告 廣告

外交部長林佳龍嚴正重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，臺灣的主權不屬於中華人民共和國，只有臺灣人民有權決定臺灣的前途。任何扭曲臺灣主權地位的說法，都不會改變臺海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部提到，近期中共在臺灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅臺海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中共才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部呼籲，北京當局立即停止片面改變現狀，尊重中華民國臺灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁臺灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。外交部也呼籲國際社會以實際行動支持民主臺灣，並同聲譴責中共一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護臺海和平穩定與印太區域安全，臺灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。