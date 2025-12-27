中共批日「軍國主義復活」 矢板明夫打臉：中國國防預算是日本5倍

日中關係緊張。圖為中國國家主席習近平（左）、日本首相高市早苗（右）。 圖：翻攝新華網、高市早苗臉書

[Newtalk新聞] 日本內閣近日通過新年度預算案，防衛費創下歷史新高，中國外交部跳腳批評日本「軍國主義復活」。對此，資深媒體人矢板明夫打臉表示，指中國軍力長期高速擴張，軍事威嚇已成常態，日本實際上只是「補防衛缺口」，中國有公布的國防預算規模年年成長，是日本的4到5倍，讓鄰國不安，卻跳出來指控日本「危險、好戰」，是徹頭徹尾的雙重標準。

矢板明夫在臉書發文寫道，中國外交部發言人林劍26日在例行記者會上公開抨擊日本。針對日本內閣通過的新年度預算案當中，防衛費創下歷史新高，林劍指責日本「軍國主義復活」，點名批評日本政府「背離和平發展道路」，並聲稱要與國際社會共同「阻止新軍國主義」。

矢板明夫反駁：「這番話的前提本身就站不住腳，因為日本今年的防衛相關預算約9兆日圓，折合美元約600億，確實是歷史新高，卻遠遠談不上什麼『軍事失控』。事實上，日本這幾年增加國防預算，並非突然好戰，而是被迫回應安全環境的急速惡化。」

矢板明夫說明，中國軍力長期高速擴張，軍機、軍艦在東海、台海周邊活動頻率大幅上升，對台灣的軍事威嚇已成常態。日本政府多次評估示警，一旦台海發生衝突，日本西南諸島、海上運輸交通線與能源進口都將直接受到衝擊。在這種現實壓力下，日本強化飛彈防禦、離島防衛與反擊能力，性質上只是「補防衛缺口」。

矢板明夫指出，如果真要談「軍備擴張」，中國才是最沒有資格指責日本的。中國官方公布的國防預算已高達1.78兆人民幣，約2500億美元以上，規模是日本的4到5倍。而且這個數字還只是「帳面金額」。國際研究機構普遍認為，中國實際軍事支出長期高於官方公布數字。

矢板明夫續指：「更關鍵的是，中國的國防預算已經連續數十年，年年成長，從未出現實質下降。換句話說，當一個國家長期維持全球前二的軍費規模，持續擴充航母、遠洋艦隊、長程飛彈與核戰力，卻在他國因安全威脅增加、調整防衛支出時高喊『軍國主義復活』，這不是在呼籲和平，而是徹頭徹尾的雙重標準。」

矢板明夫直言：「這就像一個鄰居多年來不斷揮舞棍棒、還越換越粗，讓整條街的人都感到不安，結果別人多裝一扇防盜門，他就跳出來指控對方『危險、好戰』一樣。中國高喊『反軍國主義』，只會讓國際社會看得更清楚，真正逼著周邊國家不得不增加國防預算的，究竟是誰。」

