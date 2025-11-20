中共批賴總統媚日戀殖 梁文傑提國民黨執政「2措施」駁斥

陸委會副主委梁文傑。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕日本首相高市早苗宣示「台灣有事」，引發中日衝突，總統賴清德也出面喊話要中國應克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；中方對此憤怒不已，官媒更發表評論怒斥賴總統「媚日戀殖」。對此，陸委會副主委梁文傑今天說，台灣歷經國民黨執政時期的禁日語、日片後，日治時代的記憶早已離台灣人很遠，中共將台日關係導向日本殖民遺緒相當不妥。

梁文傑在例行記者會上指出，台灣人都很珍惜現在的自由民主制度，這是台灣人30幾年來奮鬥，好不容易才有今天的成果，大家對於台灣經濟蓬勃發展都感到自豪，所以凡是願意幫助和關切的各個國家，自然都是台灣的朋友，而秉持自由民主、社會文明的國家，台灣人自然就會對他們會有好感，這絕對不是什麼媚日。

梁文傑說，中國不斷地將台日關係導向日本殖民遺緒、後遺症等，實際上日治時代的記憶歷經幾10年來的國民黨統治，禁日語、日片等，早就離台灣人很遠了。民國40年以後生的人，從小就沒有學日語、看日片的機會，連廣播電視日語都不准用，所以那個年代跟現在的台灣已距離很遠。

他說，台灣人珍惜現在的發展與生活方式，所以對於任何願意幫助和關切台灣問題的朋友，我們都把他們當作朋友，絕對不是因為殖民時代的遺緒，對岸或是國台辦刻意把這些事情來做連結，是很不妥當的。

