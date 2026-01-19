中共承諾跳票、自治革命遭背叛：如何看待二二八後的台共黨人？

文：許翼飛（政治工作者）

近期，因國民黨主席鄭麗文參與「台灣地區政治受難人互助會」追思吳石的活動，使得這位在台灣鮮為人知的共產黨人突然引發熱議。

然而，吳石的生平其實和台灣淵源不深。反而1950年代被中共地下黨「省工委」大量吸收的台灣人在這波統戰炒作中被忽略了。

台共日治時期台共標舉台獨，戰後妥協為台灣自治

台灣的共產主義歷史可追溯至日治時期。1928年正式成立的台灣共產黨，其重要文件《政治大綱》便清楚描繪了台灣民族論，並明確標舉台灣獨立。日後成為省工委領袖的台共成員蔡孝乾，也曾在《臺灣民報》上評價『臺灣人的臺灣』想法出現後讓台灣思想界有了生機。

相較於當時僅要求自治的議會派，台共顯得更為激進。不過就和烏克蘭民族主義初期提倡改革沙俄、復活節起義前的愛爾蘭自治運動一樣，追求自治本身就是民族主義路線的選項之一，並不代表對該國有真切的認同。

戰後，在國民政府接管的環境制約下，本土的共產人士選擇與中共合作，將原本的獨立訴求妥協為自治。1946年7月，「臺灣省工作委員會（省工委）」成立，蔡孝乾任書記。

省工委的早期發展緩慢，二二八前黨員不過70多人。然而，二二八屠殺後，其人數卻迅速爆增，到1949年底，黨員已達1300名。

人數劇增的原因在於省工委精準掌握了228屠殺後，台灣人對國民黨政權的不滿，以及對「自治」的強烈渴望。《給縣市公委的指示》中便直言：「我們估計到台灣自治的口號是台灣一般群眾要求的，故我們不要一般地反對這一口號……」

自治口號吸引台籍人士加入省工委，卻被中共作為統戰手法

蔡孝乾亦設置了和謝雪紅成立的「台灣民主自治同盟」同名的外圍組織，藉由後者標榜的自治口號來招募台灣人。

學者吳叡人分析指出，這是中共擅長的統一戰線模式：即雖否認台灣人為一個民族，卻又運用「台人治台」作為動員群眾的彈性手段。

這策略確實奏效。在省工委和台盟的政治案件中，台籍人士比率分別高達96%與97%，共計2580人參與，成為1950年代白色恐怖的鮮明特徵。但筆者認為無需苛責，當時廖文毅的台獨勢力缺乏資源和動員經驗，而共產主義與台灣自治的雙重號召，使加入省工委成為一個極具吸引力反抗國民黨的選項。

當然，這並不意味著我們得贊同部分紅統政治犯前輩至今依然抱持的「促進中國統一，台灣自治，實現民主自由」（引自互助會章程）的觀點。因為中國不會讓台灣自治。

中共承諾聯邦制最終跳票，民族自治主張終受批鬥

中共早期對未來中國的構想是仿效蘇聯的聯邦制，如中華蘇維埃共和國憲法便承認弱小民族有同中國脫離的權利。毛澤東更於1936年對美國記者挑明：「如果高麗人想要擺脫日本殖民統治的枷鎖，我們會熱情地支持他們爭取獨立的鬥爭。同樣的道理也適用於福爾摩沙。」

然而，這些承諾全部跳票。1949年8月PRC憲法初稿的《共同綱領》尚提及少數民族自決權和聯邦制，但在最終版中卻不復見。從同年10月5號中共中央委員會給所有軍官的指示甚至能看出其對民族自決當作工具利用：「（因）國民黨反動派統治已被推翻……不應再強調關於少數民族自決的口號。」

往後各民族甚至受到了嚴重的壓迫。如在1957年的反右運動，中共便以搞「地方民族主義」之名，清洗許多藏人幹部—這些前西藏共產黨人，從主張獨立到妥協與中共合作推動自治，最終卻與台共一樣，受到了背叛。

二二八後離台的謝雪紅、古瑞雲、蘇新等人，曾發行《新台灣叢刊》，鼓吹台灣自治與聯邦主義。但在48年5月，中共與台灣人共同與會的「香港會議」中，以往中共無異議的台獨或聯邦的構想卻遭否決。

之後同樣在反右運動中，謝雪紅就遭受了20次的嚴厲批鬥，被解除職務，生前未獲平反；親信古瑞雲亦被勞改三年。中共檔案《關於清除黨內右派份子的決定匯編（一）》明言：「台灣人不是少數民族……主張台灣自治就是違背憲法…」

文革時期，蘇新和1950年遭國民黨處死的葉盛吉之好友的楊威理，皆被下放到中共中央辦公廳七五幹校，受到嚴苛的勞改。這些遭遇都給台灣人留下了痛苦的傷痕。楊威理曾想過自盡；蘇新也表示在中國的三十年是「人生最黯淡的日子。」古瑞雲更坦言：「3年（勞改期間）想了很多，最後總結是對中共失去了希望。」

中共不可能兌現自治支票，守護台灣主權刻不容緩

因此，筆者最後想引用《新台灣叢刊》中〈自治與正統的〉一文段落為本文作結：

「即使國民黨政權倒了，假使所謂聯合政府成立了，那個時候『中國治台灣』的正統觀念還是仍舊要驅使新中央政府派遣新的省主席去主持台灣—那個時候，在台灣僅僅仍將是迎新送舊而已罷了。」

時至今日，維吾爾、藏人、蒙古和香港人依舊受到中國迫害，而我們早已達成了「臺灣人的臺灣」。因此吾人該做的，是守護這得來不易的民主和主權，而非相信統戰的話術，再去向北京尋求不可能兌現的「自治」支票。

