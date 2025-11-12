中共抓捕沈伯洋是對台灣民眾的集體脅迫？ 國台辦回應了

立委沈伯洋。李政龍攝



中國將立委沈伯洋列為「台獨頑固份子」並立案調查後，官媒更聲稱可以利用國際刑警組織對其進行全球抓捕，被陸委會主委邱垂正批評為典型的跨境鎮壓，也是針對所有台灣民眾的集體脅迫。國台辦今日（11/12）回應稱，有關行動針對的是極少數台獨頑固份子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，台灣是中國的一部分，「台獨」是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為，對極少數「台獨頑固份子」依法追究刑事責任，而採取執法、司法行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

廣告 廣告

陳斌華宣稱，凡是以身試法的「台獨頑固份子」，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。他重申，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨頑固份子」，不針對、不涉及廣大「台灣同胞」。

有媒體提到，若對沈伯洋發出全球通緝將是兩岸頭一遭，詢問大陸方面是否有掌握到具體證據、事證，以向國際刑警組織提出跨境司法合作？

對此，陳斌華並未具體回應，僅稱沈伯洋發起建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任，是落實去年6月發布的《關於依法懲治「台獨」頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（俗稱「懲獨意見」），維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華強調：「對於沈伯洋這樣破壞兩岸關係、分裂國家的『台獨頑固份子』，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子清單」後，重慶公安局上月底宣布，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，聲稱此乃「堅決打擊沈伯洋透過發起、建立『台獨』分裂組織『黑熊學院』等方式從事分裂國家犯罪活動」。

廣告 廣告

中國官媒央視新聞9日更發布一條長達7分42秒的影片「起底」沈伯洋，指控其宣揚並推動台獨，同時打擊陸配、台商。中國專家在影片中聲稱，可以利用國際刑警組織等一系列國際組織，以及「紅色通報」 等一系列追捕措施，在全球範圍內對其進行抓捕，並展開跨境司法合作。

陸委會主委邱垂正今日稍早在立法院接受媒體採訪時表示，這是典型的跨國鎮壓，並指沈伯洋長期為台灣發聲，守護台灣、反對中國併吞，引發對他個人的立案調查，這不是針對他個人，而是對台灣民眾的集體脅迫，呼籲朝野團結一心因應。

更多太報報導

中共要抓捕沈伯洋 邱垂正批：對台灣民眾的集體脅迫

央視揚言抓捕 沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪 全世界多少人要被通緝？

中共揚言「全球抓捕」沈伯洋 總統府：中國對台無管轄權