中共抓捕沈伯洋 黃國昌批：無權抓台灣公民

▲中共恫嚇全球抓捕沈伯洋，民眾黨立委黃國昌表示，中國無權抓捕台灣公民。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月除了宣布已由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。民眾黨團總召黃國昌今（12）日表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但他也質疑至今看不到政府的作為。

賴清德總統昨天表示，中國對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋並沒有任何違法。他非常期待韓國瑜站出來，維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」

黃國昌今日在立院受訪表示，中國當然無權力恣意抓捕，或是通緝台灣的任何一位公民，發生這樣的事情，政府就應該有積極的作為，比較讓人遺憾的是，看不到民進黨政府有任何積極具體的作為，彷彿未來若有任何台灣公民遇到如此對待時，賴總統唯一能展現的就是拜託立法院長韓國瑜幫忙，看了真是不勝唏噓。

黃國昌表示，保護每一名公民是政府責無旁貸的責任，結果民進黨政府除了喊口號，在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，相信看在很多台灣人眼中，都會覺得很難過。

