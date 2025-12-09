中共挑釁日本為哪樁？矢板明夫揭「1目的」破功尷尬：反讓國際看清中國

國際中心／黃韻璇報導

日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。中共海軍則稱是中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾。針對中日紛爭升溫，資深媒體人矢板明夫分析，北京原本希望塑造「日本軍國主義復活」的敘事，但這次事件讓國際社會看見，「真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國」，中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。

廣告 廣告

矢板明夫表示，日本自衛隊戰機在沖繩外海遭到中國殲-15 長時間雷達照射，引發日本政府高度警戒。他透露，「這類雷達照射通常被視為攻擊的前兆」。日本防衛省第一時間公開事件，並向中國提出強烈抗議，中國則反指日本接近中國的演習區域進行干擾，雙方說法完全對立，情勢迅速升溫。

中國「遼寧號」航空母艦（圖／翻攝自新華網）

矢板明夫指出，日本政府認為，這次挑釁與高市早苗首相日前在國會的談話有關。高市說，台灣有事可能構成日本的存亡危機，引發中國強烈不滿。北京多次要求撤回，但高市堅持立場，沒有任何軟化。日本朝野也有共識「若在壓力下退讓，只會讓中國得寸進尺」。

矢板明夫直言，中國以軍機雷達鎖定自衛隊戰機，加深了外界的疑慮，向世界展示中國正在採取危險的軍事行為。北京原本希望塑造「日本軍國主義復活」的敘事，但這次事件很快讓國際社會看見，「真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國」。矢板明夫認為，此次雷達事件，更像是在對日本施壓，試圖動搖高市內閣對台立場。然而，這種方式既粗糙又危險，長時間鎖定戰機本身就可能導致誤判，一旦擦槍走火後果難以想像。

此外，矢板明夫提到，中國國內經濟疲弱，社會不滿升高，使北京更需要一個外部目標來轉移焦點。這也使得中國在對外政策上顯得焦躁，像無頭蒼蠅，行動缺乏章法。挑釁日本似乎是一種「宣洩式外交」，但從結果來看，對中國並無實際好處，反而讓國際社會更警惕其行為。總結來說，矢板明夫表示，「中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。高市內閣沒有讓步，日本理性的反擊，反而愈發顯得有理有據」。

更多三立新聞網報導

川普同意輝達賣H200晶片！中國專家酸「一廂情願」：中國不信任也不需要

蔣萬安民調輾壓？年輕族群「慘輸王世堅17%」 醫：他背著一個百歲老人

仙塔律師突改口認罪了！陳沂猜「關鍵原因」酸爆：人品真是不行

中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍

