中共排8字金句 王世堅讚：兩岸難得有共識

▲中共解放軍排出「從從容容、游刃有餘」，王世堅表示受訪時回應兩岸難得有共識，好金句大家用。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.18）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前在甲板上排出8字，對此王世堅今（18）日受訪時回應兩岸難得有共識，對於中共排字展現決心表示尊重，相對台灣應對的態度也是從從容容游刃有餘，但對方稱槍已上膛、劍已出鞘，講這個就完全沒必要了，不必這樣兵戎相見，兩岸昨天是敵人，明天不曉得，「但是今天我們可以交流」，最後強調只要是好的金句，全體世人都可以來用，歡迎任何國家、任何人都來使用。

廣告 廣告

王世堅表示，兩岸難得有共識，就是「從從容容、游刃有餘」，好的金句任何人都有使用的權利，那中共訓練解放軍激發軍心，要展示他們的決心，相對台灣應對的態度也是從從容容、游刃有餘，既然大家都如此，那就不必這樣兵戎相見。

王世堅說，全體國人大家共同的看法，應該是想方設法一起追求全人類的和平才對，不是這樣互相放話，強調兩岸間昨天是敵人，明天不曉得，但是今天可以在經濟上交流，大家應該尋求最大共識，他們排字展現決心，「這個我們尊重他們」。

王世堅也表示，但除了排字之外，還稱槍已上膛、劍已出鞘，講這個就完全沒必要了，不必這樣兵戎相見，絕大多數台灣人熱愛和平，是善良厚道的民族，所以大家互相展現決心，這樣就好了，其他不必要的過激言論就省省吧。

王世堅說，倒是可以把精神花在兩岸彼此交流，重申兩岸昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流，最後強調只要是好的金句，全體世人都可以來用，歡迎任何國家、任何人都來使用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王世堅質詢金句「出海」了！中國軍艦甲板1畫面掀討論

中國解放軍艦驚現王世堅金句！2000人排出「從從容容」空拍超震撼

王世堅估蔣萬安「95％機率連任」！民進黨團回：善於創造奇蹟