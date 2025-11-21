中共推動CPB目的是「統戰台灣」？蔡其昌指「中國棒球國際聲量低」：目標在強化影響力、之後台灣就跟其他運動一樣「不能拿國旗進場」

中國預計於明年（2026）正式成立「中國棒球城市聯賽」（Chinese Professional Baseball，國稱CPB），標榜振興棒球、走向市場化，但外界質疑，這是對台「統戰」的手法之一。對此，民進黨立委、中職會長蔡其昌今（21日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，由於中國棒球在國際的聲量較低，台灣的棒球又很強，所以在比賽的時候，各國觀眾都會呼喊「台灣加油」，且台灣球員也能拿著國旗出場，「中國的目標就是要提升棒球領域的影響力，讓台灣棒球隊跟其他運動競賽一樣，無法拿國旗進場」。

針對中國推動棒球，蔡其昌表示，「各國要推動棒球這項運動，站在聯盟的角度，我一定是樂觀其成，但中國之所以引起球迷關注，是因為他們鎖定台灣，說一定要用台灣選手10名」。蔡其昌指出，從未看過有任何國家的聯盟「鎖定某國隊員」，這很奇怪。

此外，蔡其昌點出，中國推動棒球，連球隊名稱、Logo等，都跟台灣非常接近，「沒有任何一個國家有這樣做過」。他表示，還有一點非常重要的地方，台灣球迷之所以能夠在國際棒球賽場上，拿著國旗、高喊「台灣加油」、「中華民國加油」，原因就是中國的棒球在國際的聲量非常低。

蔡其昌指出，中國棒球在國際沒有影響力，它推動這項運動的目的，就是要強化其影響力，「然後有一天就會發現，棒球突然跟其他運動一樣，我們不能拿國旗進場了」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

