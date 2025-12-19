中共推行軍隊裝備領域職業道德行為規範 強化操守

（中央社台北19日電）共軍近年不斷傳出貪腐事例，中共中央軍委裝備發展部近日推行軍隊裝備領域職業道德行為規範，以強化操守。

中共中央軍委機關報解放軍報今天報導，為引導裝備領域明大德、守公德、嚴私德，進一步規範職業行為、培塑職業精神、強化職業操守，中央軍委裝備發展部推行軍隊裝備領域職業道德行為規範。

規範提出，裝備訂購相關工作應當始終以作戰需求為牽引，堅持計畫管理、體系建設、質量至上、競爭擇優，為部隊提供適應實戰、性能先進、質量優良的武器裝備。裝備價格管理使用相關工作應當透過規範誠信報價、依法審價、嚴格評審和依規用價，不斷提高裝備價格管理使用水準。

廣告 廣告

此外，規範也提出，合約履行監管相關工作，應當強化依法、獨立、公正履職；裝備技術合作相關工作，應當堅持服務裝備建設，實現最大綜合效益。

對於這項規範，解放軍報稱，裝備人職業道德如何、行為是否規範，直接影響裝備質量、決定行業風氣。立起裝備人的職業道德行為規範，裝備領域行業治理就有了方向、旗幟、標準。

解放軍報強調，只有建立健全行業部門指向鮮明、行之有效的職業道德行為規範，用清正廉潔的價值觀念、思維模式、行為方式感染熏陶官兵，營造崇廉拒腐的良好風尚，才能推動行業治理在「得其法」中不斷取得新成效。

軍事採購是中共軍隊反腐重點領域之一。中央軍委裝備發展部2023年7月曾展開裝備採購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動，公開徵集2017年10月以後的違紀違規問題線索。此後，多名高階將領落馬，外界認為都與裝備採購腐敗有關。

共軍軍隊採購網15日發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題的公告」，公開向社會徵求提供中共空軍採購方面的違規線索，引起關注。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141219