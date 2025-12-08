中共提明年「鄭習會」3前提？ 國民黨：報導不實

國民黨副主席張榮恭11月時表示，「只要我們堅持九二共識、反對台獨，確實兩岸關係能夠和平發展，我們在台灣每一個人，都是堂堂正正的中國人。」

今年11月中，國民黨新任副主席張榮恭低調到訪中國，會見中國國台辦主任宋濤。

如今《自由時報》獨家報導，指出張榮恭在會中回覆北京對國民黨的3項要求，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展；雙方達成共識後，北京因此同意，鄭麗文與習近平的會面可望在農曆年前後登場。

國民黨主席鄭麗文回應，「我什麼時候見習近平的時間都已經排好了，然後還有什麼3張門票，哇，他編故事也編得，我的天啊。」

國民黨發言人牛煦庭說：「從頭到尾就是子虛烏有、胡說八道，向張副主席跟蕭副主席都做反覆確認，他們前一陣子時間訪問大陸，並沒有提到任何跟『鄭習會』有關的安排。跟中國大陸要交往當然要有一定的政治基礎，其實就是所謂的九二共識，我想這是兩岸交流的固定的政治基礎，但除此之外不會存在有任何的政治條件，鄭習會該安排的時候會安排，如果真的有這件事情的話，也會在合理的時間來做發布。」

國民黨發言人強調，黨內兩位副主席訪中時間點，遠早於賴總統宣布1.25兆的特別預算，另外也否認黨中央規劃刪除黨章第2條「反對共產主義」的傳聞。不過民進黨認為，國民黨的回應避重就輕。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜質疑，「在上一個禮拜的程序委員會當中，相關國防預算已經被阻擋下來，國安法案在本黨團不同委員的提案底下已經被擋了722次，這3張門票，我們一個一個看下來，確實是這一年多以來，新的國民黨黨團上任之後，一直在台灣所做的事情。」

民進黨團表示，如果藍營希望自清，就不應該再阻擋國防特別預算以及相關國安修法，讓法案能夠進入委員會，展開實質討論。