中共揚言全球抓捕沈伯洋 外交部籲停止恫嚇 盼國際共同譴責

針對中國央視新聞今天(9日)發布影片，引述所謂法學專家的看法，宣稱中國可透過國際刑警組織等一系列國際組織，在全球展開抓捕我國立法委員沈伯洋，外交部嚴正駁斥並予以譴責，促請國際社會共同譴責中國的不當行徑，並呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

外交部指出，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序，外交部促請國際社會共同譴責中國的不當行徑。

外交部表示，針對中國對我國國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護我國人應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的我國國人，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」，以確保旅外國人的安全。(編輯：許嘉芫)