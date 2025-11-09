中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會嚴厲譴責「跨國鎮壓」恫嚇國人

針對中共官媒今(9日)發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更表示「收手吧，否則下一個就是你」等語，陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，且變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，陸委會對於此等極其惡劣、猖狂的手法予以最嚴厲譴責。

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋進行立案偵查，引發國際關注；大陸官媒央視新聞又於9日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，並在影片最後指重慶公安此次立案不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

廣告 廣告

對此，陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，這些操作未來不會僅針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，陸委會也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每一位國民的安全，請國人放心。陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。