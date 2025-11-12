中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制

中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

大陸委員會主委邱垂正12日赴立法院內政委員會業務報告與備質詢。（中央社資料照）

邱垂正於會前受訪表示，這是典型跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對對岸併吞的作法，引發針對他個人的各式立案調查，這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫。中共透過跨境鎮壓是意圖威嚇跟分化台灣，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。面對中共跨境鎮壓，不但要齊聲譴責，更要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。

他指出，對於中共「精準打擊」個案，應該要保護他們、維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇以及分化得逞。對於各行各業被中共「懲罰」對象，不管是國軍、公務人員、政務官或者國會議員，應該支持與保護他們。

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，「每一位國人的安全都請大家放心，我們都會保護我們國人的安全，他對台灣一點拘束力都沒有」；在其他國家的國人也可放心，尤其是自由民主、尊重人權的國家，不會去引渡這種政治犯。

邱垂正呼籲，國人赴陸港澳要注意安全問題、審慎評估，不要去非必要旅行。對於中共對台恫嚇與分化，台灣要更加團結與反擊，這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例，會努力說明台灣如何反擊中共對台灣的跨境鎮壓。

陸委會提交立法院業務報告指出，中共對台完全不具司法管轄權，所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣不是中共跨國鎮壓唯一受害者。將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力，絕對不配合中共濫用「全球協緝」制度。

陸委會表示，總統賴清德強調堅定反併吞、反侵略、反對中共推進統一，期待北京體現大國責任，放棄以武力改變台海現狀，彰顯「兩岸應該追求和平」的精神，呼籲對岸正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。

中國大陸重慶公安局在10月28日對於沈伯洋從事「分裂國家犯罪活動」立案偵查。官媒央視日前發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法指稱，可透過國際刑警組織等管道對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。