中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：中對台無司法管轄權

民進黨立委沈伯洋說：「我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人。」

喊話希望中國的對台危脅到自己就好，民進黨立委沈伯洋遭對岸指控涉犯分裂國家罪、立案偵辦，更揚言要透過國際刑警組織全球抓捕。陸委會也強調，中共對台不具備司法管轄權，會配合外交部與國際友盟研議反制。

陸委會主委邱垂正表示，「這是典型的跨國鎮壓，我們都會保護我們國人的安全，中共對台灣一點拘束力都沒有，此外，其他特別是自由民主國家、尊重人權的國家都不會去引渡。」

廣告 廣告

主委邱垂正呼籲朝野、全國都應該團結，別讓中共得逞。不過總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜也應該站出來，引發在野黨不滿，質疑外交部與陸委會難道形同虛設？

國民黨立委許宇甄指出，「那既然行政體系沒有辦法，賴清德總統覺得他沒辦法做到，那我們是不是可以來成立一個立法院兩岸事務因應對策小組，來去因應相關的事宜呢？」

邱垂正回應，「我們尊重貴院的決定。」

民進黨立委王美惠提問，「到目前為止，你所了解的有什麼人配合他啦？」

邱垂正說：「中國雖然跟60幾個國家簽引渡協議，但是過去我們國際上有所謂的政治犯、良心犯不引渡。」

王美惠表示，「你的回答，我替沈伯洋擔心，世界多少人可以配合中國來抓沈伯洋？到目前為止你不知道。」

中共恫嚇不斷，美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣政府正積極在年底前重新安排總統賴清德過境美國，就是為了避免因明（2026）年川普訪問中國而受到牽動。

僑委會委員長徐佳青回應，「葛來儀學者她是根據她自己的推測，在心裡上來說，我們當然希望總統能夠有機會去探訪我們的邦交國，基本上是這樣，但是什麼時間不知道。」

僑委會委員長徐佳青表示，雖然不清楚總統何時出訪，但僑胞們絕對樂見國家元首、副元首能夠探視各邦交國以及友好國家。

更多公視新聞網報導

總統賴清德出席三軍八校畢典 勉勵畢業生不忘保家衛國初心

退休軍警赴中頻傳遭不當留置 陸委會證實近期已有8案

中國啟用「近便利」速辦台胞證 陸委會：名為惠台實則利中

