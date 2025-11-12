中共揚言全球通緝沈伯洋！黃國昌罕力挺：無權恣意抓捕台灣公民

記者詹宜庭／台北報導

中國揚言將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，黃國昌稱，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民。（資料圖／記者楊士誼攝影）

中國揚言將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統昨日喊話立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴。民眾黨主席黃國昌今（12日）受訪時表示，「中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民」，但民進黨政府到目前為止都沒有具體作為，總統賴清德唯一具體作為就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看了不勝唏噓。

賴清德昨日出席工業工總第79屆節慶祝大會前受訪指出，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，同時也維護台灣人民的言論自由，應該率領跨黨派立委聲援沈伯洋，「否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

黃國昌受訪表示，中國沒有權利恣意抓捕或通緝任何一位台灣公民，但民進黨政府到目前為止都沒有具體作為，未來如果有任何公民遭遇如此對待，總統賴清德唯一具體作為就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看了不勝唏噓。黃國昌說，保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任，民進黨政府除了喊口號拿不出任何積極有效作為，唯一採取的方法就是「拜託韓國瑜幫忙」，相信看在很多台灣人民眼中都會覺得很難過。

