中共揚言抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓

[NOWnews今日新聞] 中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月除了宣布已由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日表示，譴責中共跨境鎮壓的作為，並表示對於被精準打擊的個案，國人都應該要保護、維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇以及分化得逞。

立法院內政委員會今日邀請陸委會主委及海基會董事長列席報告業務概況並備質詢，邱垂正於會前受訪表示，這是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的一些做法，引發針對他個人的各種的立案調查，「我想這個都不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的一個集體脅迫，中共透過這個跨境鎮壓意圖威嚇跟分化我們」。

邱垂正呼籲，朝野及全國應該團結一心，把種種的挑戰化為我們守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，此外，我們要團結在一起。

邱垂正指出，面對中共的跨境鎮壓，我們要不斷齊聲譴責這種作為，同時，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，同時對於被精準打擊的個案，國人都應該要保護他們維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇以及分化得逞。他要跟大家報告的是，中共對台灣沒有管轄權，每一位國人的安全請大家放心，政府都會保護我們國人的安全，中國對台灣一點拘束力都沒有。

邱垂正也表示，此外，就算在其他國家的國人也請放心，特別是自由民主國家，尊重人權的國家，都不會去引渡這種政治犯，但是陸委會也呼籲國人赴陸、港、澳，要關心自己的這些安全的問題，審慎評估，不要做非必要的旅行。

邱垂正也呼籲，各行各業所有的人，對於被中共這個懲罰，不管是國軍，不管是公務人員、政務官或是我們的國會議員，都應該來支持他們、保護他們、維護他們的權益，這樣的話，中共對台灣的這種恫嚇跟分化就不會成功，「讓台灣更有韌性，讓我們更團結來反擊，有效反擊中共的跨境鎮壓。」同時，這也是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例，「我們會來努力，說明台灣如何的反擊，中共對台灣的跨境鎮壓，我們一起努力。」

