中共揚言追捕沈伯洋 立委關注陸委會具體對策

（中央社記者李雅雯台北12日電）中共揚言追捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜表態。立委今天追問陸委會具體因應對策，另也提議若行政體系「沒有辦法」的話，可由立法院成立兩岸事務應對對策小組。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正、海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山今天前往立法院內政委員會業務報告與備質詢。多名立委關注中共揚言全球追捕沈伯洋一事，要求陸委會拿出具體因應措施。

國民黨籍立委許宇甄表示，對於賴總統喊話感到「錯亂」，現任總統應該對於兩岸事務拿出擔當，要求韓國瑜出來解決，是不是代表行政體系沒有辦法解決兩岸問題，那可由立法院成立兩岸事務應對對策小組去因應，由韓國瑜擔任召集人。

邱垂正回應，賴總統的意思是要團結一致、共同反對中共跨境鎮壓，對於中共對於台灣的恫嚇與分化應該團結一致。對於倡議立法院成立兩岸事務應對對策小組，「我們尊重貴院的決定」。

國民黨籍立委牛煦庭追問，對於沈伯洋被中共揚言全球追捕一案，陸委會可以提出的具體作為是什麼？例如風險國家清單。具體作法才是明確的宣示，政府第一時間沒有拿出方法，反而是要求政治表態，這不叫解決問題，這是消費事件。

邱垂正重申，第一時間國人應該團結一致、一致對外表態不接受中共跨境鎮壓。大部分民主國家不會引渡政治良心犯；過去與中共關係較密切、容易受到中共影響的國家，確實前往會較有風險，外交部也會在行前評估、積極協助。

民進黨籍立委蘇巧慧指出，中共透過央視釋出全球抓捕沈伯洋影片，最後還說「收手吧，否則下一個就是你」，這根本是「心戰」作為，政府應該加強讓台灣民眾了解真實狀況，中共目的在於「就是要你怕」。

邱垂正回應，這確實是心戰，主要是為了對台恫嚇與分化，「我們每個人都可能是沈伯洋」。央視透過影片揚言追捕沈伯洋，這會是很好的跨境鎮壓題材，讓國際知道中共這樣的作法不僅對於台灣，也可能觸及其他國家。（編輯：呂佳蓉）1141112