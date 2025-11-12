中共揚言追捕沈伯洋 立委關注陸委會具體對策
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共揚言追捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜表態。立委今天追問陸委會具體因應對策，另也提議若行政體系「沒有辦法」的話，可由立法院成立兩岸事務應對對策小組。
大陸委員會（陸委會）主委邱垂正、海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山今天前往立法院內政委員會業務報告與備質詢。多名立委關注中共揚言全球追捕沈伯洋一事，要求陸委會拿出具體因應措施。
國民黨籍立委許宇甄表示，對於賴總統喊話感到「錯亂」，現任總統應該對於兩岸事務拿出擔當，要求韓國瑜出來解決，是不是代表行政體系沒有辦法解決兩岸問題，那可由立法院成立兩岸事務應對對策小組去因應，由韓國瑜擔任召集人。
邱垂正回應，賴總統的意思是要團結一致、共同反對中共跨境鎮壓，對於中共對於台灣的恫嚇與分化應該團結一致。對於倡議立法院成立兩岸事務應對對策小組，「我們尊重貴院的決定」。
國民黨籍立委牛煦庭追問，對於沈伯洋被中共揚言全球追捕一案，陸委會可以提出的具體作為是什麼？例如風險國家清單。具體作法才是明確的宣示，政府第一時間沒有拿出方法，反而是要求政治表態，這不叫解決問題，這是消費事件。
邱垂正重申，第一時間國人應該團結一致、一致對外表態不接受中共跨境鎮壓。大部分民主國家不會引渡政治良心犯；過去與中共關係較密切、容易受到中共影響的國家，確實前往會較有風險，外交部也會在行前評估、積極協助。
民進黨籍立委蘇巧慧指出，中共透過央視釋出全球抓捕沈伯洋影片，最後還說「收手吧，否則下一個就是你」，這根本是「心戰」作為，政府應該加強讓台灣民眾了解真實狀況，中共目的在於「就是要你怕」。
邱垂正回應，這確實是心戰，主要是為了對台恫嚇與分化，「我們每個人都可能是沈伯洋」。央視透過影片揚言追捕沈伯洋，這會是很好的跨境鎮壓題材，讓國際知道中共這樣的作法不僅對於台灣，也可能觸及其他國家。（編輯：呂佳蓉）1141112
其他人也在看
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 12 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。黃揚......風傳媒 ・ 1 天前
參院兩黨達共識！ 美國政府即將重啟 川普看NFL卻被狂噓
美國總統川普，這個星期天提早結束假期，因為他要到華盛頓的西北球場看美式足球。原來在比賽開踢前，有美國新兵宣誓，川普親自到場主持，只是當他致詞時，全場觀眾卻報以噓聲。不過川普看上去不以為意，因為共和、民主兩黨參議員達成協議，聯邦政府很快就能重啟。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜惹議！藍青年赴黨中央要求道歉被擋 畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文近日赴馬場町出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，對此，國民黨不分區提名人丁瑀，今（10）日下午前往黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈，站在孫中山銅像前鄭重道歉，但黨部相關人員聲稱他未申請場地便將其擋下，他只好站在門口受訪，他喊話，若對方不道歉，週三（12日）也會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。民視 ・ 1 天前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。先前有意表態參選2026年新北市長選舉的黃國昌，今日上午在立法院紅樓地圖區前受訪，他坦言仍有意願持續選新北市長。不過，當媒體追問，黃國昌在新北市長民調是「坐二望一」？這是長期的趨勢嗎？他僅稱，這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排；而他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。原文出處：快新聞／大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞 更多民視新聞報導曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了民視影音 ・ 1 小時前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 5 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞
中國重慶公安局日前宣布，以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。央視更罕見以長篇專題報導，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，並且揚言可能發布通緝令全球抓捕。公督盟今（11）日指出這顯然是中國典型的「跨境鎮壓」措施，侵蝕台灣民主言論自由的空間。公督盟呼籲，立法院長韓國瑜與各黨應立即召開協商，以國會名義發聲，韓國瑜跟藍白更不該裝聾作啞，應向中國抗議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前