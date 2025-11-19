中共揚言通緝沈伯洋！綠委齊提案聲援 立院外交國防委員會通過譴責案

針對沈伯洋遭中共威脅，立法院外交及國防委員會今天（19日）通過臨時提案，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。（圖／取自林楚茵臉書）

民進黨立委沈伯洋日前遭中共立案調查，並揚言將對其「跨境追捕」。立法院外交及國防委員會今天（19日）通過臨時提案，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。提案的民進黨立委王定宇表示，該案基本原則是不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄跟跨境鎮壓，「遺憾（立法）院會不做」，委員會可以來做，因此他提案呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重。

外交國防委員會今天上午邀請國防部長顧立雄進行專題報告，並備質詢。民進黨立委林楚茵、王定宇、陳俊宇、 羅美玲、 陳冠廷等人臨時提案，針對中國公安對沈伯洋宣稱「立案偵查」，甚至聲稱「全球通緝」提出譴責案，全案照文字修正後通過。此外，民進黨立委沈伯洋也在現場，而除了國民黨籍召委馬文君擔任此次會議主席外，沒有其他外委會藍委在場。

提案內容指出，中共對於我國立法委員沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。

案文續指，外交國防委員會沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

王定宇表示，該案基本原則是不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄跟跨境鎮壓，他們沒有司法管轄權，中華民國不歸他管。「我們在我們國家範圍內、我們在自由世界中，不管任何主張皆受我們憲法保護」，中華人民共和國無權以莫須有理由對任何人進行這樣政治動作。

王定宇說，遺憾院會不做，委員會應該可以來做，特別這次牽涉到外交國防委員會同仁，他希望這案通過，國防外交委員會呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重，老是耍流氓手段，「你只有大，沒有任何文明可言，我們給予最嚴厲譴責」。



